展商：工展攤薄美食節人流 鮑魚滯銷

海味店合泰海產參展4年，攤位職員林小姐認為昨人流尚可，但比起疫情前少一半。她說不可試食對生意額影響大，以往攤位「會開鮑魚、煮冬菇」，以香味吸客，生意額一日已可達百萬，今年少了香氣助攻，加上市民對貴價海味興趣不大，只有紅棗、金蠔等平價乾貨銷情較佳，估計今年與4月的春日美食節一樣同需蝕本離場，整體生意較疫情前下跌五至六成。

林小姐又表示，罐頭鮑魚銷情最慘淡，疫情前美食節可賣過萬罐，今年因船運影響來貨價上漲，他們亦只準備2000罐參展 ，並已減價促銷，但鮑魚生意昨幾近「無郁過」。

30多歲的劉太兩日前曾到訪工展會，她觀察到工展會與美食節人流相若，但亦留意到美食節海味攤位人流較少。她說工展會「有幾行都係賣海味」，參展商規模較大，加上工展會較美食節更早開鑼，故認為像她一樣有意買海味的市民早已到工展會買得「七七八八」，她昨到美食節只花近700元添購健康食品。

40多歲的鄧小姐及張小姐是美食節常客，張小姐形容昨日人流疏落，明顯比往年少一半。張小姐稱，今年多了一倍標榜本地製造的品牌參展，惟攤位人流冷清，料因場內不設試食，市民傾向購買有信心保證的大品牌。她為支持本地品牌購買了一瓶近90元的手工製辣椒醬，較市價貴一倍，她笑言感「肉赤」，靠八達通發放的尾期消費券幫補。

海產凍肉展商銷情樂觀

海味生意欠佳，有售賣海產及凍肉的參展商則對銷情樂觀。皇帝蟹專門店負責人陳小姐稱，昨銷情中規中矩，估計與開展首日並非假期有關，工展會同期舉行亦分薄了人流，但有信心周末會有改善，認為生意額可回復疫情前水平。