匡智學生加班 屯門車站聖誕變身

在匡智屯門晨輝學校就讀中六的李雪兒，過去一個多月與另外7名同學每周兩日放學「留堂」4小時，向已退休的視覺藝術科主任郭老師學習創作。她們由揸畫筆開始學起，再學習日本藝術家草間彌生的風格，各自創作了具個人風格的畫作，例如李雪兒以方格為概念，畫成迷宮，成為屯門公路轉車站柱上的裝飾；她們又以錫紙包裹膠紙芯和紙筒，製成一棵環保聖誕樹，另以舊相片砌成「天使翼」，貼於轉車站往屯門方向的客務站。李雪兒形容，過去一個月經常「加班」，但當看到轉車站的製成品後，滿足感非常大。

客務站外擺賣學生家長手作

九巴亦開放了轉車站往屯門方向客務站的位置，讓匡智會轄下學校擺賣。匡智張玉瓊晨輝學校現時逢周四上午11時至下午1時，會擺賣由學生和家長製作的手工藝品，如擴香石、小盆栽等，由學生親身銷售，讓他們實地實習零售技巧。

匡智屯門晨輝學校校長源學森表示，學生疫情期間減少外出實習及活動，轉車站人流較多，可給予他們共融的機會，期望能有更多學校參與。

九巴表示，已聘用多名匡智會轄下學校的學生，其中9人任職客戶服務大使，12月起陸續上班，另外15人負責巴士清潔，已聘用逾兩年。九巴期望繼續與匡智會合作及善用屯門公路轉車站，例如早上讓學生售賣早餐，日後或考慮下班時間售賣有機菜等，期望能加強匡智會、九巴及社區的聯繫。