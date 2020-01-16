飲食業料聖誕檔生意勝2018年 餐飲臨時工時薪增半至120元 度假酒店近爆滿

本報昨以顧客身分，向4間五星級酒店餐廳查詢聖誕自助餐，發現價格較去年加30至100元一位不等，加幅約3％至5％。有平安夜自助晚餐價為2188元，惟4間餐廳均稱預約已滿，其中一間最快明年2月才有位。

黃家和料一日4億生意勝冬至

稱與去年前年「天與地」

餐飲聯業協會會長黃家和昨表示，今年平安夜和聖誕節兩天飲食業生意額，相信每日可達4億元，相對周二冬至當日飲食業生意額達3.8億元，反映行業現升勢。黃稱上周發放最後一期電子消費券，帶來連鎖效應刺激市民消費意欲及本地經濟，本月飲食業整體生意額將超越疫前2018年同期的100億元水平，達至約110億元，未知升勢可否持續至明年。

黃家和指出，因食材來貨價平均按年升15%，另因為人手短缺，食肆要招聘臨時工，亦涉額外費用。黃又指出，以往聖誕的飲食業臨時工，時薪約80元，但今年請人難，時薪升至100至120元，令食肆成本上升，並將此轉嫁予消費者，令食肆聖誕節餐價按年升一成以上，惟消費者似乎不太介意。

上周發放最後一期電子消費券，黃家和相信在消費券帶動下，偏遠酒店餐廳訂座率亦達八至九成，酒樓近日訂座率達九成以上，婚宴生意亦相當好，農曆新年已有不少人訂座，形容今年狀况與2019年及2020年相比是「天與地」。

姚思榮：無法外遊 市民手鬆

旅遊界議員姚思榮表示，聖誕假期間的度假酒店已爆滿，非度假酒店入住率亦達七至八成，房租已與2019年同期幾近看齊，惟非假日的房租仍與當年有距離。姚稱失業率下降，港人無法外出旅行，市民消費較「手鬆」，令本港餐飲銷情與高峰期時相若。