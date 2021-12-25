事主證供矛盾 上市公司主席脫襲擊罪

【明報專訊】上市公司中國資源交通集團有限公司的聯席主席兼執行董事馮浚榜，涉於今年6月在一場飯局中因不滿一名操普通話女設計師顧着玩手機而掌摑她至少20下，致其臉有瘀傷等，他否認一項襲擊致造成身體傷害罪受審。裁判官王證瑜昨在東區裁判法院裁決稱，女事主書面供辭及庭上證供有多處出入，不能斷定被告是施襲者，裁定罪名不成立。
被告馮浚榜（61歲）報稱上市公司董事，被控今年6月7日在銅鑼灣中國太平大廈11樓襲擊女子黃明明因而對她造成身體傷害。
對施襲者及被摑次數描述不一
王官裁決稱，唯一一名控方證人、女事主在庭上講述遇襲過程時，供稱在卡拉OK房外的走廊被人從後「拉跌」，再被打20至30次，但無法看見施襲者容貌。書面供辭卻指是被告「推跌」她，再掌摑及打她數下。王官認為，「拉跌」和「推跌」是兩個不同的動作，女事主庭上和書面供辭說法不一，單是被打次數已有明顯分別。
至於女事主對施襲者的觀察，女事主在書面供辭形容施襲者「肥材」、年約40至50歲，王官認為61歲被告並不肥胖，甚至是身材瘦削，年紀亦不像40歲，而女事主案發當日只跟被告有過短暫交流，認為其觀察並不可靠。
王官續稱，女事主在庭上提及她一早知道襲擊她的人姓「馮」，卻無記錄在書面供辭，令法庭懷疑其說法是否屬實，裁定控方未能在毫無合理疑點下舉證。
【案件編號：ESCC 1682/21】
相關字詞﹕東區裁判法院 罪名不成立 中國資源交通 掌摑 襲擊他人致造成身體傷害罪