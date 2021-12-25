事主證供矛盾 上市公司主席脫襲擊罪

被告馮浚榜（61歲）報稱上市公司董事，被控今年6月7日在銅鑼灣中國太平大廈11樓襲擊女子黃明明因而對她造成身體傷害。

對施襲者及被摑次數描述不一

王官裁決稱，唯一一名控方證人、女事主在庭上講述遇襲過程時，供稱在卡拉OK房外的走廊被人從後「拉跌」，再被打20至30次，但無法看見施襲者容貌。書面供辭卻指是被告「推跌」她，再掌摑及打她數下。王官認為，「拉跌」和「推跌」是兩個不同的動作，女事主庭上和書面供辭說法不一，單是被打次數已有明顯分別。

至於女事主對施襲者的觀察，女事主在書面供辭形容施襲者「肥材」、年約40至50歲，王官認為61歲被告並不肥胖，甚至是身材瘦削，年紀亦不像40歲，而女事主案發當日只跟被告有過短暫交流，認為其觀察並不可靠。

王官續稱，女事主在庭上提及她一早知道襲擊她的人姓「馮」，卻無記錄在書面供辭，令法庭懷疑其說法是否屬實，裁定控方未能在毫無合理疑點下舉證。

【案件編號：ESCC 1682/21】