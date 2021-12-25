未有填海邊界 明日大嶼准「斬件」環評

填海範圍須調查生態一年

環保署昨就該3項工程發出3份環評研究概要，稱已充分考慮工程項目簡介在公眾展示期間接獲的293份意見，並參考過往大型基建，如機場三跑系統、港珠澳大橋等推行經驗，該3項工程需處理空氣質素、噪音、水質、生態、漁業等環境課題，其中以填海工程可能引致的海洋生態和水質影響較受關注，已要求土拓署須在擬建人工島最終填海範圍及附近500米範圍內，進行不少於一年的陸上及海洋生態基線調查，以確認研究範圍內生境或物種重要性；並要求土拓署做空氣質素、水動力及水質模型，評估工程對空氣質素及水質累積影響。

分階段評估累積影響

環團批縱容先斬後奏

署方續稱，因應環諮會及部分公眾意見，將要求土拓署分階段為3項工程提交環評報告，從而有系統評估3項工程的累積影響。署方稱，所有環評報告必須符合環評條例等規定和要求才可獲批。

土拓署表示，因應環諮會及公眾關注，除環評研究外，亦會就與人工島相關的氣候變化適應力、碳中和、生物多樣性等課題深入研究，完成後公開報告。

轟環保署開綠燈失職

憂日後談「願景」即闖關

綠惜地球總幹事劉祉鋒對環保署未要求土拓署提交更詳細項目資料極度失望，以往環保署不會隨便發出環評研究概要，如機場三跑工程會要求補交資料，擔心日後政府基建都可在「想法」、「願景」階段就開始環評程序，批評基建先行犧牲本港寶貴生態。他又稱，大嶼山南方的中國海域，是中央政府今年發布生態紅線規劃下的優先保護海域，但土拓署選擇在最短距離約15公里外水域大規模填海，質疑違反「三線一單」國策。

綠色和平批評，環保署未有動用權力否決「工程項目簡介」，僅加入「小修小補」要求，例如分階段遞交環評報告以評估累積環境影響，變相縱容「先斬後奏」，喪失為環境把關的專業，斥環保署嚴重失職；又批評署方訂下填海範圍500米內進行生態基線調查的標準草率，將為大嶼山水域的物種及生境帶來不可逆轉威脅。

林超英：無法計污染不可信

前天文台長林超英批評，連填海位置未知就做環評不合邏輯，而人工島連概略規劃也欠奉，不可能推算產生污染物數量，該「環評報告」沒可信度；又說人工島有必要做與氣候變化相關研究，但須以科學為基礎，由熟悉本地情况科研機構如大學和天文台參與，若單靠工程顧問沒可信度。