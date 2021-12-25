洗5公斤衣物 釋70萬條微塑膠纖維

梁美儀認為，口罩是防疫物品，有實際需要，難以在源頭禁用，但可做好妥善收集及棄置，避免口罩進入河流或海洋，促政府加強執法，打擊隨處棄置口罩；又呼籲市民去海灘時幫手清理口罩，政府亦應加強清理海岸，移除已落入海洋的口罩，阻止繼續釋出微塑膠。

環保署回應查詢稱，環境局統籌的「海洋環境管理跨部門工作小組」下設「海上垃圾專責小組」，負責協調海上垃圾清埋。專責小組與各部門緊密合作，致力擴大清理海上垃圾範圍，加強監察海上垃圾來源和積聚，以便盡快清理。該署又稱，當局一直透過不同渠道勸喻市民使用口罩後應適當棄置於有蓋垃圾桶，絕不可隨處丟棄，以免影響環境。署方在疫情期間不時宣傳「山海不留痕」在户外活動時應避免遺留使用過的口罩，以防被風吹走而進入海洋。

環署：疫下加強監察海岸清潔

此外，環保署在疫情下亦加強力度監察海岸清潔，除派員定期視察指定海岸地點，亦使用無人機擴大監察範圍，監察共180多個沿岸地點的潔淨情况，並按監察結果通知各部門跟進清理，減低海洋垃圾對環境及生態影響。

（城市保育）