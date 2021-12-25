港聞

港聞二

洗5公斤衣物 釋70萬條微塑膠纖維

【明報專訊】城大海洋污染國家重點實驗室主任兼化學系環境毒理及化學講座教授梁美儀指出，口罩只是海洋微塑膠其中一個來源，日常生活亦有可能釋出微塑膠，英國有研究發現，以洗衣機為例，只要清洗5公斤衣物，就會釋放出70萬條微塑膠纖維；其他主要微塑膠來源包括污水廠、膠袋、各種塑膠用品、汽車車胎以至乾衣機等。

梁美儀認為，口罩是防疫物品，有實際需要，難以在源頭禁用，但可做好妥善收集及棄置，避免口罩進入河流或海洋，促政府加強執法，打擊隨處棄置口罩；又呼籲市民去海灘時幫手清理口罩，政府亦應加強清理海岸，移除已落入海洋的口罩，阻止繼續釋出微塑膠。

環保署回應查詢稱，環境局統籌的「海洋環境管理跨部門工作小組」下設「海上垃圾專責小組」，負責協調海上垃圾清埋。專責小組與各部門緊密合作，致力擴大清理海上垃圾範圍，加強監察海上垃圾來源和積聚，以便盡快清理。該署又稱，當局一直透過不同渠道勸喻市民使用口罩後應適當棄置於有蓋垃圾桶，絕不可隨處丟棄，以免影響環境。署方在疫情期間不時宣傳「山海不留痕」在户外活動時應避免遺留使用過的口罩，以防被風吹走而進入海洋。

環署：疫下加強監察海岸清潔

此外，環保署在疫情下亦加強力度監察海岸清潔，除派員定期視察指定海岸地點，亦使用無人機擴大監察範圍，監察共180多個沿岸地點的潔淨情况，並按監察結果通知各部門跟進清理，減低海洋垃圾對環境及生態影響。

（城市保育）

上 / 下一篇新聞

保護兒童會至少18幼童受虐 拘3人 職員涉扯髮掌摑拋地 一遭解僱
保護兒童會至少18幼童受虐 拘3人 職員涉扯髮掌摑拋地 一遭解僱
虐兒案按年增七成 狄志遠促訂沒有保護罪
虐兒案按年增七成 狄志遠促訂沒有保護罪
光城者案16歲男生准保釋 同案首人 周一至周六須留校由教師看管
光城者案16歲男生准保釋 同案首人 周一至周六須留校由教師看管
工廈搗製毒工場檢大批冰毒原料 兩漢被拘
工廈搗製毒工場檢大批冰毒原料 兩漢被拘
辯方：派游乃強查7．21是「最醜陋環節」
辯方：派游乃強查7．21是「最醜陋環節」
4人求職面試被禁錮屈錢 警拘7人
4人求職面試被禁錮屈錢 警拘7人
孕婦阻差罪脫 官批3警口供錯處一致 皆沒提被告曾銀包取物 「匪夷所思」
孕婦阻差罪脫 官批3警口供錯處一致 皆沒提被告曾銀包取物 「匪夷所思」
早產子曾動刀 名「振凱」盼振作凱旋
早產子曾動刀 名「振凱」盼振作凱旋
涉做區議員義工索酬 警庭上反問：我係咪一世義工？
涉做區議員義工索酬 警庭上反問：我係咪一世義工？
哈薩克賽後返港 空手道5將初確 疑染疫劉知名：當地人少戴口罩 胞妹劉慕裳赴美將檢測
哈薩克賽後返港 空手道5將初確 疑染疫劉知名：當地人少戴口罩 胞妹劉慕裳赴美將檢測
機場清潔工曾訪皇牌冰廳 熟客質疑「點解唔圍咗佢」
機場清潔工曾訪皇牌冰廳 熟客質疑「點解唔圍咗佢」
元旦起可打復必泰第三針 青少年恢復打兩針
元旦起可打復必泰第三針 青少年恢復打兩針
林定國獲委任廉署貪污舉報諮委會主席
林定國獲委任廉署貪污舉報諮委會主席
長者中心製卡牌遊戲 助老友記辨識表達情緒
長者中心製卡牌遊戲 助老友記辨識表達情緒
漂海一口罩 釋百萬粒微膠 研究稱可損浮游生物繁殖力 學者促加強執法
漂海一口罩 釋百萬粒微膠 研究稱可損浮游生物繁殖力 學者促加強執法
未有填海邊界 明日大嶼准「斬件」環評
未有填海邊界 明日大嶼准「斬件」環評
中港車失控剷太古城地舖
中港車失控剷太古城地舖
事主證供矛盾 上市公司主席脫襲擊罪
事主證供矛盾 上市公司主席脫襲擊罪
飲食業料聖誕檔生意勝2018年 餐飲臨時工時薪增半至120元 度假酒店近爆滿
飲食業料聖誕檔生意勝2018年 餐飲臨時工時薪增半至120元 度假酒店近爆滿
匡智學生加班 屯門車站聖誕變身
匡智學生加班 屯門車站聖誕變身
展商：工展攤薄美食節人流 鮑魚滯銷
展商：工展攤薄美食節人流 鮑魚滯銷
月初破20年最大宗私煙 海關聖誕前補刀再檢值5700萬未完稅煙
月初破20年最大宗私煙 海關聖誕前補刀再檢值5700萬未完稅煙
被質疑不安排現場急救 區長稱避免「啲人吸晒濃煙」
被質疑不安排現場急救 區長稱避免「啲人吸晒濃煙」
立選鎩羽心情輕鬆 歸咎改制失票倉 會否再選 鍾國斌：變太快需適應
立選鎩羽心情輕鬆 歸咎改制失票倉 會否再選 鍾國斌：變太快需適應
助推深水埗時裝基地 對紡業問心無愧
助推深水埗時裝基地 對紡業問心無愧
港區人代改選制 選委特首揀36人
港區人代改選制 選委特首揀36人
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】雕像被拆 中大舊生紛「悼念」 「願民女活在山城學生心中」
【Emily】雕像被拆 中大舊生紛「悼念」 「願民女活在山城學生心中」
【Emily】科大帶孩子上班日 逾300「小職員」玩遊戲
【Emily】科大帶孩子上班日 逾300「小職員」玩遊戲
【Emily】時候到了 在囚尹兆堅聖誕節領洗
【Emily】時候到了 在囚尹兆堅聖誕節領洗
【Emily】分享早產嬰得救個案 紅會籲捐血
【Emily】分享早產嬰得救個案 紅會籲捐血