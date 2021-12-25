漂海一口罩 釋百萬粒微膠 研究稱可損浮游生物繁殖力 學者促加強執法

去年海中口罩足污染5.5萬泳池

負責管理42個刊憲泳灘的康文署回應本報查詢稱，泳灘職員每天均會監察及巡視泳灘清潔情况，惟過去兩年該署沒就有關丟棄口罩問題檢控。

康文：近兩年無檢控棄口罩

城大能源與環境學院及海洋污染國家重點實驗室助理教授何宇鶴領導該口罩研究，事緣他居於烏溪沙，附近是海星灣，疫情下見大批市民每逢假日前往沙灘，遺下不少口罩，隨水冲到大海。由於市面出售的口罩逾六成為即棄外科口罩，其中一層熔噴布大部分以塑膠聚丙烯（PP）製造，浸在水中有可能釋出微塑膠，故他以「動力學釋放實驗」得出口罩釋出微塑膠量。

1/3小於0.01毫米 入體內損免疫

研究團隊將口罩放入一個注入與海水鹽度相若的樽內，然後以機器搖動，結果在顯微鏡下呈現，9日後口罩纖維顯著受損，釋出約3000粒微塑膠；以此推算，一個口罩自然風化後可釋放88萬至117萬粒微塑膠。至於每個口罩釋出的微塑膠，當中約33%小於10微米（即0.01毫米，遠小於國際將微塑膠定義為5毫米以下的塑膠粒［particle］或纖維［fibre］）。何宇鶴稱，微塑膠愈細，愈容易進入生物體內，有可能影響免疫系統。

何宇鶴認為，微塑膠進入海洋後除了沉積在底泥，海洋中的微塑料很大機率會被各種海洋生物攝食，囤積在身體組織內，故研究團隊以長度只有約1至2毫米的微小甲殼類動物「虎斑猛水蚤」（簡稱「水蚤」）做實驗，了解口罩釋出的微塑膠對該種浮游生物的影響。

他稱「虎斑猛水蚤」是常見的浮游生物，為其他小型動物的主要食物，在生態學上較磷蝦更重要，據估算，該類生物對整個海洋環境的生物碳匯的貢獻比其他所有海洋生物的總和都要高。

研究團隊將「水蚤」暴露於含有微塑膠的人工海水，由每毫升0至100粒不等，結果發現體積較「水蚤」更細小的微塑膠，被攝取後部分會留在其體內；而暴露於每毫升100粒微塑膠的水蚤，繁殖能力較沒有微塑膠下降約22%，生長時間（由幼體至成熟）則增加5.6%。

浮游生物倘減 恐掀骨牌效應

何宇鶴分析，像「水蚤」這類浮游生物在海洋食物鏈中擁有重要地位，不當丟棄口罩釋放的微塑料，可能對整個海洋生態系統的平衡產生骨牌反應，例如浮游生物數量減少，令體型較大的生物缺乏食物，以致數量下降，長遠可能引致災難後果。

環保署表示沒統計全港每日棄置口罩量，但稱疫情下全港每日耗用400萬至600萬個，以每個重約2至3克估算，每日棄置堆填區的口罩重約10至15公噸，佔都市固體廢物和廢塑膠在堆填區的棄置量約千分之一及千分之五（2020年數字）。

明報記者

（城市保育）