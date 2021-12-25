長者中心製卡牌遊戲 助老友記辨識表達情緒

有長者稱卡牌如小助手 令「個心無咁翳」

心肝寶盒由聖公會轄下兩間位於黃大仙的長者中心製作，內有3種配件，分別是印有情緒字眼的「情緒卡」，用作協助長者辨識情緒；繼而是「需要卡」，引導長者反思自身精神需要；最後是「行動紙」，鼓勵長者找方法自我排解負面情緒。長者可利用卡牌玩故事接龍等遊戲，從中學習分享及表達情緒。

團隊觀察到長者經常以身體狀態表達情緒，故情緒卡用字亦以身體部位象徵命名，例如「疏肝」、「發蹄騰」、「揼心揼肺」等，冀能更貼近長者心境，而卡牌名為心肝寶盒，亦是寄語長者情緒如心肝般寶貴，需要留意及正視。

86歲的玉蓮，丈夫一直體弱多病，今年起因需長期卧牀而入住老人院，令她非常擔心。今年6月在中心社工協助下，玉蓮開始使用卡牌協助排解情緒，她形容卡牌猶如小助手，幫她理清思路，令她「個心無咁翳，不會掹掹緊」，認為「畀佢指引下，個人唔會一日24小時都好憂心」。

負責計劃的聖公會福利協會註冊社工陳穎心表示，與長者面談或輔導，有時或會走進死胡同，因長者表達能力有限，只懂稱「開心或不開心」，心肝寶盒則有助長者仔細表達感受，亦令同工可對症下藥提供協助。以玉蓮的個案為例，未玩卡前她一直安排玉蓮參加不同社交活動紓鬱，但玉蓮挑選需要卡時卻選了「能力」及「智慧」，她才恍然大悟，原來玉蓮希望「自己都搞得掂」，只是需要他人的支持及信心。

兩中心免費派發「心肝寶盒」情緒卡牌

心肝寶盒免費派發，詳情可致電2323 0632（聖公會竹園馬田法政牧師長者綜合服務中心）或2352 3082（聖公會黃大仙長者綜合服務中心）與職員聯絡。