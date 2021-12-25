港聞

港聞二

長者中心製卡牌遊戲 助老友記辨識表達情緒

【明報專訊】愈複雜的情緒愈難啟齒。來到人生下半場的長者，或面對老伴離世、或退休後生活枯燥，以及一身「老人病」，負面情緒接踵而來，然而礙於表達能力有限，總是有口難言。有社福機構聯同長者義工製作一套名叫「心肝寶盒」的卡牌遊戲，教導長者情緒就如「心」、「肝」般寶貴，要勇於直視並表達內心情感。

有長者稱卡牌如小助手 令「個心無咁翳」

心肝寶盒由聖公會轄下兩間位於黃大仙的長者中心製作，內有3種配件，分別是印有情緒字眼的「情緒卡」，用作協助長者辨識情緒；繼而是「需要卡」，引導長者反思自身精神需要；最後是「行動紙」，鼓勵長者找方法自我排解負面情緒。長者可利用卡牌玩故事接龍等遊戲，從中學習分享及表達情緒。

團隊觀察到長者經常以身體狀態表達情緒，故情緒卡用字亦以身體部位象徵命名，例如「疏肝」、「發蹄騰」、「揼心揼肺」等，冀能更貼近長者心境，而卡牌名為心肝寶盒，亦是寄語長者情緒如心肝般寶貴，需要留意及正視。

86歲的玉蓮，丈夫一直體弱多病，今年起因需長期卧牀而入住老人院，令她非常擔心。今年6月在中心社工協助下，玉蓮開始使用卡牌協助排解情緒，她形容卡牌猶如小助手，幫她理清思路，令她「個心無咁翳，不會掹掹緊」，認為「畀佢指引下，個人唔會一日24小時都好憂心」。

負責計劃的聖公會福利協會註冊社工陳穎心表示，與長者面談或輔導，有時或會走進死胡同，因長者表達能力有限，只懂稱「開心或不開心」，心肝寶盒則有助長者仔細表達感受，亦令同工可對症下藥提供協助。以玉蓮的個案為例，未玩卡前她一直安排玉蓮參加不同社交活動紓鬱，但玉蓮挑選需要卡時卻選了「能力」及「智慧」，她才恍然大悟，原來玉蓮希望「自己都搞得掂」，只是需要他人的支持及信心。

兩中心免費派發「心肝寶盒」情緒卡牌

心肝寶盒免費派發，詳情可致電2323 0632（聖公會竹園馬田法政牧師長者綜合服務中心）或2352 3082（聖公會黃大仙長者綜合服務中心）與職員聯絡。

上 / 下一篇新聞

保護兒童會至少18幼童受虐 拘3人 職員涉扯髮掌摑拋地 一遭解僱
保護兒童會至少18幼童受虐 拘3人 職員涉扯髮掌摑拋地 一遭解僱
虐兒案按年增七成 狄志遠促訂沒有保護罪
虐兒案按年增七成 狄志遠促訂沒有保護罪
光城者案16歲男生准保釋 同案首人 周一至周六須留校由教師看管
光城者案16歲男生准保釋 同案首人 周一至周六須留校由教師看管
工廈搗製毒工場檢大批冰毒原料 兩漢被拘
工廈搗製毒工場檢大批冰毒原料 兩漢被拘
辯方：派游乃強查7．21是「最醜陋環節」
辯方：派游乃強查7．21是「最醜陋環節」
4人求職面試被禁錮屈錢 警拘7人
4人求職面試被禁錮屈錢 警拘7人
孕婦阻差罪脫 官批3警口供錯處一致 皆沒提被告曾銀包取物 「匪夷所思」
孕婦阻差罪脫 官批3警口供錯處一致 皆沒提被告曾銀包取物 「匪夷所思」
早產子曾動刀 名「振凱」盼振作凱旋
早產子曾動刀 名「振凱」盼振作凱旋
涉做區議員義工索酬 警庭上反問：我係咪一世義工？
涉做區議員義工索酬 警庭上反問：我係咪一世義工？
哈薩克賽後返港 空手道5將初確 疑染疫劉知名：當地人少戴口罩 胞妹劉慕裳赴美將檢測
哈薩克賽後返港 空手道5將初確 疑染疫劉知名：當地人少戴口罩 胞妹劉慕裳赴美將檢測
機場清潔工曾訪皇牌冰廳 熟客質疑「點解唔圍咗佢」
機場清潔工曾訪皇牌冰廳 熟客質疑「點解唔圍咗佢」
元旦起可打復必泰第三針 青少年恢復打兩針
元旦起可打復必泰第三針 青少年恢復打兩針
林定國獲委任廉署貪污舉報諮委會主席
林定國獲委任廉署貪污舉報諮委會主席
漂海一口罩 釋百萬粒微膠 研究稱可損浮游生物繁殖力 學者促加強執法
漂海一口罩 釋百萬粒微膠 研究稱可損浮游生物繁殖力 學者促加強執法
洗5公斤衣物 釋70萬條微塑膠纖維
洗5公斤衣物 釋70萬條微塑膠纖維
未有填海邊界 明日大嶼准「斬件」環評
未有填海邊界 明日大嶼准「斬件」環評
中港車失控剷太古城地舖
中港車失控剷太古城地舖
事主證供矛盾 上市公司主席脫襲擊罪
事主證供矛盾 上市公司主席脫襲擊罪
飲食業料聖誕檔生意勝2018年 餐飲臨時工時薪增半至120元 度假酒店近爆滿
飲食業料聖誕檔生意勝2018年 餐飲臨時工時薪增半至120元 度假酒店近爆滿
匡智學生加班 屯門車站聖誕變身
匡智學生加班 屯門車站聖誕變身
展商：工展攤薄美食節人流 鮑魚滯銷
展商：工展攤薄美食節人流 鮑魚滯銷
月初破20年最大宗私煙 海關聖誕前補刀再檢值5700萬未完稅煙
月初破20年最大宗私煙 海關聖誕前補刀再檢值5700萬未完稅煙
被質疑不安排現場急救 區長稱避免「啲人吸晒濃煙」
被質疑不安排現場急救 區長稱避免「啲人吸晒濃煙」
立選鎩羽心情輕鬆 歸咎改制失票倉 會否再選 鍾國斌：變太快需適應
立選鎩羽心情輕鬆 歸咎改制失票倉 會否再選 鍾國斌：變太快需適應
助推深水埗時裝基地 對紡業問心無愧
助推深水埗時裝基地 對紡業問心無愧
港區人代改選制 選委特首揀36人
港區人代改選制 選委特首揀36人
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】雕像被拆 中大舊生紛「悼念」 「願民女活在山城學生心中」
【Emily】雕像被拆 中大舊生紛「悼念」 「願民女活在山城學生心中」
【Emily】科大帶孩子上班日 逾300「小職員」玩遊戲
【Emily】科大帶孩子上班日 逾300「小職員」玩遊戲
【Emily】時候到了 在囚尹兆堅聖誕節領洗
【Emily】時候到了 在囚尹兆堅聖誕節領洗
【Emily】分享早產嬰得救個案 紅會籲捐血
【Emily】分享早產嬰得救個案 紅會籲捐血