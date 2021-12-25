港聞

港聞二

林定國獲委任廉署貪污舉報諮委會主席

【明報專訊】政府昨宣布，行政長官委任及再度委任4個廉政公署諮詢委員會的成員，任期明年1月1日生效，為期兩年。其中資深大律師、行政上訴委員會及消委會主席林定國（圖）獲委任為審查貪污舉報諮詢委員會主席。

黃冠文何順文同入貪污問題諮詢會

職責監察廉署執行職務人手行政政策

行政長官昨再度委任黃冠文為防止貪污諮詢委員會主席，並委任林定國為審查貪污舉報諮詢委員會主席，以及恆大校長何順文為社區關係市民諮詢委員會主席。3人同時為貪污問題諮詢委員會當然委員。另外，行政長官委任永和實業總經理林凱章及德勤國際會計師行合伙人李秀慧為貪污問題諮詢委員會新委員。該會就本港貪污問題向廉政專員建議，並會監察廉署執行職務、人手編制及行政事務方面的政策。

另外，政府昨再度委任陳寶珊及夏雅朗為審查貪污舉報諮詢委員會委員，並委任利記集團行政總裁陳婉珊及建築師學會上任會長李國興為新委員。該委員會負責監察廉署調查工作，審議廉署接獲的投訴及調查，以確保投訴和調查有效迅速。委員會亦會就廉政專員發出搜查令、疑犯獲保釋超過6個月，以及歷時超過一年或需要大量資源的調查個案作出審查。

見習律師劉碧堯獲委任 與何君堯同一律師樓

政府再度委任陳英凝及蘇祐安為防止貪污諮詢委員會成員，並委任英國特許採購及供應學會（香港分會）主席劉家慧為新委員。政府又再度委任王政芝為社區關係市民諮詢委員會委員，並委任4名新委員，包括嶺大副校長莫家豪、律師會大中華法律事務委員會副主席黃江天、見習律師劉碧堯，以及投資銀行業務盡職調查專員容靜怡獲委任為該會的新成員。黃與劉均是透過青年委員自薦計劃加入該委員會。翻查資料，劉碧堯為何君柱律師樓的見習律師，與立法會議員何君堯同一律師樓。容靜怡為前Now新聞台主播。政府又感謝多名離任委員的貢獻。

上 / 下一篇新聞

保護兒童會至少18幼童受虐 拘3人 職員涉扯髮掌摑拋地 一遭解僱
保護兒童會至少18幼童受虐 拘3人 職員涉扯髮掌摑拋地 一遭解僱
虐兒案按年增七成 狄志遠促訂沒有保護罪
虐兒案按年增七成 狄志遠促訂沒有保護罪
光城者案16歲男生准保釋 同案首人 周一至周六須留校由教師看管
光城者案16歲男生准保釋 同案首人 周一至周六須留校由教師看管
工廈搗製毒工場檢大批冰毒原料 兩漢被拘
工廈搗製毒工場檢大批冰毒原料 兩漢被拘
辯方：派游乃強查7．21是「最醜陋環節」
辯方：派游乃強查7．21是「最醜陋環節」
4人求職面試被禁錮屈錢 警拘7人
4人求職面試被禁錮屈錢 警拘7人
孕婦阻差罪脫 官批3警口供錯處一致 皆沒提被告曾銀包取物 「匪夷所思」
孕婦阻差罪脫 官批3警口供錯處一致 皆沒提被告曾銀包取物 「匪夷所思」
早產子曾動刀 名「振凱」盼振作凱旋
早產子曾動刀 名「振凱」盼振作凱旋
涉做區議員義工索酬 警庭上反問：我係咪一世義工？
涉做區議員義工索酬 警庭上反問：我係咪一世義工？
哈薩克賽後返港 空手道5將初確 疑染疫劉知名：當地人少戴口罩 胞妹劉慕裳赴美將檢測
哈薩克賽後返港 空手道5將初確 疑染疫劉知名：當地人少戴口罩 胞妹劉慕裳赴美將檢測
機場清潔工曾訪皇牌冰廳 熟客質疑「點解唔圍咗佢」
機場清潔工曾訪皇牌冰廳 熟客質疑「點解唔圍咗佢」
元旦起可打復必泰第三針 青少年恢復打兩針
元旦起可打復必泰第三針 青少年恢復打兩針
長者中心製卡牌遊戲 助老友記辨識表達情緒
長者中心製卡牌遊戲 助老友記辨識表達情緒
漂海一口罩 釋百萬粒微膠 研究稱可損浮游生物繁殖力 學者促加強執法
漂海一口罩 釋百萬粒微膠 研究稱可損浮游生物繁殖力 學者促加強執法
洗5公斤衣物 釋70萬條微塑膠纖維
洗5公斤衣物 釋70萬條微塑膠纖維
未有填海邊界 明日大嶼准「斬件」環評
未有填海邊界 明日大嶼准「斬件」環評
中港車失控剷太古城地舖
中港車失控剷太古城地舖
事主證供矛盾 上市公司主席脫襲擊罪
事主證供矛盾 上市公司主席脫襲擊罪
飲食業料聖誕檔生意勝2018年 餐飲臨時工時薪增半至120元 度假酒店近爆滿
飲食業料聖誕檔生意勝2018年 餐飲臨時工時薪增半至120元 度假酒店近爆滿
匡智學生加班 屯門車站聖誕變身
匡智學生加班 屯門車站聖誕變身
展商：工展攤薄美食節人流 鮑魚滯銷
展商：工展攤薄美食節人流 鮑魚滯銷
月初破20年最大宗私煙 海關聖誕前補刀再檢值5700萬未完稅煙
月初破20年最大宗私煙 海關聖誕前補刀再檢值5700萬未完稅煙
被質疑不安排現場急救 區長稱避免「啲人吸晒濃煙」
被質疑不安排現場急救 區長稱避免「啲人吸晒濃煙」
立選鎩羽心情輕鬆 歸咎改制失票倉 會否再選 鍾國斌：變太快需適應
立選鎩羽心情輕鬆 歸咎改制失票倉 會否再選 鍾國斌：變太快需適應
助推深水埗時裝基地 對紡業問心無愧
助推深水埗時裝基地 對紡業問心無愧
港區人代改選制 選委特首揀36人
港區人代改選制 選委特首揀36人
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】雕像被拆 中大舊生紛「悼念」 「願民女活在山城學生心中」
【Emily】雕像被拆 中大舊生紛「悼念」 「願民女活在山城學生心中」
【Emily】科大帶孩子上班日 逾300「小職員」玩遊戲
【Emily】科大帶孩子上班日 逾300「小職員」玩遊戲
【Emily】時候到了 在囚尹兆堅聖誕節領洗
【Emily】時候到了 在囚尹兆堅聖誕節領洗
【Emily】分享早產嬰得救個案 紅會籲捐血
【Emily】分享早產嬰得救個案 紅會籲捐血