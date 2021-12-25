林定國獲委任廉署貪污舉報諮委會主席

黃冠文何順文同入貪污問題諮詢會

職責監察廉署執行職務人手行政政策

行政長官昨再度委任黃冠文為防止貪污諮詢委員會主席，並委任林定國為審查貪污舉報諮詢委員會主席，以及恆大校長何順文為社區關係市民諮詢委員會主席。3人同時為貪污問題諮詢委員會當然委員。另外，行政長官委任永和實業總經理林凱章及德勤國際會計師行合伙人李秀慧為貪污問題諮詢委員會新委員。該會就本港貪污問題向廉政專員建議，並會監察廉署執行職務、人手編制及行政事務方面的政策。

另外，政府昨再度委任陳寶珊及夏雅朗為審查貪污舉報諮詢委員會委員，並委任利記集團行政總裁陳婉珊及建築師學會上任會長李國興為新委員。該委員會負責監察廉署調查工作，審議廉署接獲的投訴及調查，以確保投訴和調查有效迅速。委員會亦會就廉政專員發出搜查令、疑犯獲保釋超過6個月，以及歷時超過一年或需要大量資源的調查個案作出審查。

見習律師劉碧堯獲委任 與何君堯同一律師樓

政府再度委任陳英凝及蘇祐安為防止貪污諮詢委員會成員，並委任英國特許採購及供應學會（香港分會）主席劉家慧為新委員。政府又再度委任王政芝為社區關係市民諮詢委員會委員，並委任4名新委員，包括嶺大副校長莫家豪、律師會大中華法律事務委員會副主席黃江天、見習律師劉碧堯，以及投資銀行業務盡職調查專員容靜怡獲委任為該會的新成員。黃與劉均是透過青年委員自薦計劃加入該委員會。翻查資料，劉碧堯為何君柱律師樓的見習律師，與立法會議員何君堯同一律師樓。容靜怡為前Now新聞台主播。政府又感謝多名離任委員的貢獻。