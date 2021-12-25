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元旦起可打復必泰第三針 青少年恢復打兩針

【明報專訊】衛生防護中心轄下聯合科學委員會前日建議，所有滿18歲、已打兩針復必泰疫苗者，6個月後可打第三針。公務員事務局昨公布合資格者可於明年1月1日上午8時起預約到社區疫苗接種中心打第三劑新冠疫苗。另外，以貨櫃箱形式運作的流動接種站將在下月7日起啓用，承辦的康健國際醫療集團營運總監梁國齡表示，暫定提供復必泰，將會到長者集中的屋邨，吸引他們接種疫苗。

那打素仁濟下周可打復必泰

現時10間接種中心於周一至五開放時間為朝10晚6，當中周三休息。1月1日起，除了港怡醫院，其餘9個接種中心將延至每日朝8晚8開放（見表）。政府發言人回覆稱，明年1月起，接種中心每日可提供約1.45萬個復必泰名額及約6600個科興名額。

除接種中心，現有8間參與復必泰疫苗接種先導計劃的私營機構營運24個接種點，尚至醫療回覆稱，自第三針計劃起，每天接獲約40個電話查詢，並已為逾150人打第三針，臨近聖誕新年假期，料預約及查詢會增加。

另外，下周四起，大埔那打素醫院及仁濟醫院將增設接種站，可即時接種復必泰，屆時公立醫院的接種站累計增至13個。

「方便長者接種」 貨櫃接種站下月啓用

至於以貨櫃箱形式運作的新冠疫苗流動接種站將在1月7日起啓用，負責營運的梁國齡稱，主要希望方便長者接種復必泰，長者屆時可在貨櫃打第一、二或第三針。他又稱會按政府要求，貨櫃接種站會每3星期後重返同一地點，方便長者接種第二針。為免長者難以登上放在車架上的貨櫃，他說貨櫃接種站會每日被吊到不同地方，再放在地上，「長者無論自己入來，甚至被推入來都無問題」。

專家因應心肌炎憂慮於9月建議12至17歲青少年只需打1針復必泰，近日最新建議恢復打兩針，但兩針需隔12周，他們可於元旦起預約第二針。

教育局現有復課指引，視打1針的學生為完成接種，對於會否改至兩針，教育局昨稱「有關恢復全日面授課堂的安排在現階段仍將繼續」，該局會適時檢視安排。

（新冠疫情）

相關字詞﹕第三針 新型冠狀病毒肺炎疫苗

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