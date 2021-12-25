哈薩克賽後返港 空手道5將初確 疑染疫劉知名：當地人少戴口罩 胞妹劉慕裳赴美將檢測

香港體育學院昨公布，5名體院空手道運動員從哈薩克返港後驗出陽性，包括劉知名、黃卓莉、張珠銀、劉百恒及梁文謙，已送院治療，同行10名運動員和3名教練及工作人員被列為密切接觸者，已被送往竹篙灣檢疫。

劉知名喉痛沒其他病徵 稱大會防疫較差

體院表示，38名空手道運動員、教練及工作人員，於上月起分兩批出戰11月在杜拜舉行的世錦賽，以及於12月在哈薩克舉行的亞錦賽。劉知名等初確的5人是到哈薩克參加亞錦賽，他們和另外10名運動員及3名教練和工作人員，前晚從哈薩克經首爾飛抵香港，當中5人驗出陽性。日前首批返港的另外13人正在檢疫，暫時所有檢測呈陰性。

劉知名昨向本報表示，前晚開始喉嚨痛，沒其他病徵，精神不錯。他說，今次亞錦賽大會防疫做得較差，不少其他比賽都要求運動員參賽前24小時內檢測，但亞錦賽安排所有運動員在首日檢測，到第3日比賽時，3日前檢測結果仍有效。他說，目測場館內一半運動員和教練沒戴口罩，此外，雖然場館大部分時間都沒觀眾，但到獎牌戰時，場內有數百人，懷疑是當地民眾觀賽。他說，當地不少人都沒有戴口罩，包括為他清潔房間的酒店職員，雖然他經首爾轉機返港，但相信在哈薩克染疫的可能性較大。

劉知名說，返港前曾與妹妹劉慕裳見面慶祝聖誕，她已到美國訓練，暫沒不適，會再檢測。他下一場比賽可能在明年4月，原計劃返港檢疫的21日期間在酒店房訓練，但一旦確診，起碼要住院10日，符合出院準則後要再隔離14日，相信不會在單人房留醫，或影響訓練，初步計劃住院期間會繼續做些簡單運動，例如練拳等。

此外，前日公布染疫的64歲機場禁區洗手間清潔工昨確診，尚待基因分析確認是否染Omicron。他在12月22日出現咳嗽、喉嚨痛和疲累等病徵，衛生防護中心日前在他的工作場所採集了26個環境樣本，全部驗出陰性。另政府前晚在患者居住的屯門兆禧苑安禧閣封區，沒找到確診。

指輸入壓力急增 梁子超倡就Omicron發旅遊警示

昨多7人確認染Omicron，累計41宗。呼吸系統科專科醫生梁子超表示，近期輸入壓力急增，一來全球Omicron蔓延，二來聖誕後不少到外國探望子女的家長會返港，出現另一波回港潮，一旦輸入急增，檢疫設施、人手等有限，容易走漏個案入社區。他建議政府向Omicron蔓延的地方發旅遊警示，並暫時減少與相關地區的體育、文化等交流。

明報記者

（新冠疫情）