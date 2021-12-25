涉做區議員義工索酬 警庭上反問：我係咪一世義工？

被告陳家霖（37歲）被指去年10月22日向涉案業主、租客及地產經紀分別索取800元。他昨沒律師代表，稱或傳召醫生證明他患精神病，裁判官杜浩成提醒被告，其抗辯方向不是一般人能處理，多次問他會否聘用當值律師，被告堅持親自抗辯。

堅持自辯 稱患精神病

觀塘區議員謝淑珍庭上供稱，辦事處會為街坊提供服務，義工不准收取報酬。謝去年8月收到被告自薦當義工並答允，她同年10月20日接獲業主求助，遂安排被告處理，被告原本同月22日與業主等會面，謝其後得悉被告索取報酬。謝表示，知道被告患精神病，但認為他對答有條理。

指是次屬議員求助 沒說義務

被告盤問時指出，案發前數次為謝服務都會表明做義工，但該次糾紛是謝找他幫忙，沒指明是義務性質，被告質問謝「我係咪你一世義工？」

業主李佩君供稱，遭租客索償20萬元，故向謝議員求助，索取免費法律諮詢，謝從沒提過收費，直至被告在信息稱他以私人時間調解，並提出收取800元，李感到奇怪，兒子告知此事違法。被告向李指出，因她的兒子知被告是警員，故反對被告協助，李澄清從沒打算付錢，她稱800元金額不大，惟「驚害咗你，唔可以咁做」，「本來好感恩你，點知send啲咁嘅嘢」。

盤證人稱「可以唔作證」 官打斷

被告隨即說李聲稱為他好，「咁你做咩報案？」李表示，廉署找她錄口供才得知本案。被告又謂「你可以唔做證人」，遭杜官打斷，稱這涉妨礙司法公正。被告斥李「打完齋唔要和尚」，紛爭平息後不欲付費，「你就飛起我」；而李的口供和租約均交由律師處理，形容李是受人擺佈。杜官稱，謝議員得知李擔心官司費用高昂，故嘗試為她找調解員，但沒說過是免費，李同意。案件押後下周二（28日）再續。

【案件編號：KTCC 1136/21】