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早產子曾動刀 名「振凱」盼振作凱旋

【明報專訊】事發至今近一年，劉笑芬經歷被捕、早產、被控、提堂及審訊，稱本案造成很大困擾，不但坐月期間每周到警署報到，每次待上數小時，更要到醫院看兒子，胞姊也因此辭工照顧她及男嬰。劉說，男嬰出世並不容易，一度住深切治療部，插滿喉管，亦做過小腸氣手術，故為兒子命名「振凱」，寄語他振作，凱旋歸家。

坐月每周報到 姊辭工照顧

劉笑芬稱，審訊階段時對警員作供感憤怒，直斥警員在庭上「講大話」，家屬當時多次向警員表明孕婦身分。劉承認當時雙方情緒激動，但警察作為公職人員，不應罵人「死肥婆」，自己感到被侮辱。

患抑鬱 遭街坊議論要搬家

劉知道本案帶有「政治色彩」，但自己沒有立場，「都無話係咩絲咩絲，只係覺得呢件事警察手法真係唔啱囉」。她稱，經歷此事後患上產後抑鬱，形容這年飽受精神折磨，需看心理醫生，晚上失眠，記性亦變差。她又說，因本案不時被街坊討論，她因此少了外出，幸好現時搬到新居，「個人開心咗，係種解脫」。

劉笑芬憶述，當時送院後需打3支安胎針，3日後誕下男嬰，並經歷大量出血。兒子出世不久便要住深切治療部及做手術。她說，當時醫院不時會打來報告兒子情况，記得有次醫院說兒子發燒需抽脊髓液，劉想起亦心有餘悸，「嗰晚唔止我無瞓，成家都無瞓等天光」。兒子差點無法出世，整家都特別用心照顧他，現時男嬰10個月大，由不足3斤長成現在16斤，身體穩定，但體型較同年嬰兒細小。

擬入稟 「想要番個道歉」

裁決前夕，劉笑芬說擔心及緊張，「如果我輸，真係天無眼」，若罪成一定上訴到底。另外，劉曾就警員執法向投訴警察課投訴，但要待案件完結才跟進，亦會考慮入稟索償，「其實唔係要啲咩，想要番個道歉，但人影都無個」。

明報記者 鍾藹昕

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