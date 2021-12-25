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港聞二

孕婦阻差罪脫 官批3警口供錯處一致 皆沒提被告曾銀包取物 「匪夷所思」

【明報專訊】今年1月一名孕婦在土瓜灣遭警員截查，一度坐在地上，被指阻礙警員，3日後誕下早產嬰。孕婦被控阻礙公職人員，昨於九龍城裁判法院獲裁定罪脫。裁判官裁決時不接納3名警員的證供，更稱三人的口供紙有一致的錯誤，認為「有點匪夷所思」。另孕婦步出法院時一度激動落淚，「終於天有眼，我等咗好耐喇呢個判決」，認為裁判官「不偏不倚」，對結果滿意。

被告歎「天有眼」 冀再無同類事

被告劉笑芬（43歲）庭外向記者續稱，今天對她很重要，往後每年這天都會與男嬰慶祝，並希望此事不會再發生於其他孕婦身上。她亦認同警方有濫捕濫告，坦言對警員失望。她又冀警方盡快調查其投訴，「我係解脫咗，但差佬咁樣做嘢係唔啱，想問吓鄧炳強點樣回應呢個問題」（見另稿）。

批警一迴避一誇大一欲蓋彌彰

暫委裁判官黃子豪裁決時引用閉路電視片段，稱被告曾從口袋取出銀包，並從中拿出東西給警署警長劉芷芬，劉再交給警員廖逸山。警長黎錦耀則曾與被告對話，並以手指向她。黃官稱，3名警員口供紙均沒提及被告曾取出東西，3人錯誤之處如此一致，有點匪夷所思，相信被告當時從銀包取出之物為身分證。

黃官續說，警署警長劉芷芬的證供屬3警員中相對可接受。但她遭盤問時顯得迴避及沒有正面回答，終不接納其證供。警長黎錦耀則供稱，被告遭鎖上手銬時不斷反抗，黃官稱片段沒看到，指他誇大口供，合理化為被告扣上手銬的行為。且辯方問黎當時是否激動時黎否認；惟片段可見黎曾以手指指向被告並有肢體動作，裁定他不是誠實可靠的證人。

另警員廖逸山供稱，當時看到被告神情慌張，形迹可疑，故上前截停。黃官稱，片段顯示他當時在截查其他人；廖亦說當時以聲控截停被告，其後稱是指示另外兩名警員，黃官對此「摸不着頭腦」，批評欲蓋彌彰。

孕婦自招嫌疑 申訟費遭拒

黃官續稱，控方另外兩名市民證人的證供，沒太大證據價值。至於被告證供與片段極為一致，沒有重大矛盾，裁定她為誠實可靠證人。控方亦沒對被告胞姊供辭作重大爭議，故給予絕對比重，裁定被告罪脫。另辯方有訟費申請，但黃官稱被告自招嫌疑，拒絕申請。

【案件編號：KCCC 1761/21】

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