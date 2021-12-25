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辯方：派游乃強查7．21是「最醜陋環節」

【明報專訊】正因民主派初選案等案件還押的立法會前議員林卓廷，涉在3個記者會上披露元朗7．21事件中接受調查、時任元朗警區助理指揮官（刑事）游乃強的資料。他否認3項披露受調查人身分罪受審，案件昨日在東區裁判法院結案陳辭。控方稱，林卓廷披露游乃強受查與公眾利益無關，辯方反駁說法如同「鴕鳥埋頭入沙」，又稱警方當日沒保護市民之餘，更調派游乃強專責調查7．21，是「事件中最醜陋嘅環節」。

裁判官聽畢陳辭後，將案押後至下月26日裁決，林卓廷繼續還押，他離庭時向旁聽者高呼「聖誕快樂」。

控方：公眾安全與披露游受查無關

控方陳辭稱，被告在記者會上多番以尖酸刻薄的言詞批評警方，已充分傳遞有關信息，根本毋須披露游乃強受查，而有關披露除了會破壞廉署調查進度外，實際上對其發言是「act nothing（毫無幫助）」。控方同意7．21事件性質嚴重，但公眾安全與被告披露游乃強受查「完全兩樣嘢」，不能混為一談，認為法庭只需考慮被告在會上的言論，從而作事實的裁斷。

辯方指須考慮警事前收大量資料

辯方認為控方似乎將7．21事件的嚴重性局限於當日，實情是警方事前已收到「無限的資料」，包括區議員及立法會議員的通知，7．21當日報警熱線被「打爆」，「警方喺咁嘅情况之下不作為，無保護市民」，事後派游乃強調查7．21，控方聲稱事件與公眾利益無關，說法猶如「鴕鳥埋頭入沙」。

辯方又稱，披露只要與公眾利益相關便已構成合理辯解，而披露游乃強調職「正正刺中成件事嘅核心，7．21事件中最醜陋嘅環節」。

【案件編號：ESCC 2789/20】

（反修例風暴）

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