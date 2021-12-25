虐兒案按年增七成 狄志遠促訂沒有保護罪

指屬集體虐兒 促查監管漏洞

據社署數字，今年首三季有1023宗新登記保護兒童個案，較去年同期上升約57.4%，並已超出去年個案總數。本年首三季數字中，「身體傷害／虐待」最多，佔43.6%。警方西九龍虐兒調查組主管湯皓婷昨稱，警方今年首三季接獲871宗虐兒刑事案，其中444宗涉身體虐待，較去年同期升約七成，情况令人憂慮，提醒家長及照顧兒童的人，體罰絕非正確教育兒童的方法，呼籲市民如遇到虐兒事件，必須即時報警，而非旁觀或坐視不理。

首三季逾四成個案屬身體傷害

近年多宗嚴重虐兒案件揭示保護兒童機制存在缺陷，政府擬設立強制舉報虐兒機制，初步建議涵蓋7類人，包括幼稚園、中小學及特殊學校教師、幼兒中心幼兒工作員與主管及社工等。另邊廂，法改會「導致或任由兒童或易受傷害成年人死亡個案小組委員會」2019年建議訂立「沒有保護罪」，對無保護兒童或易受傷害者免於嚴重受傷或身亡的照顧者施加刑責，最高可囚20年，惟至今立法只聞樓梯響。

狄志遠認為近期有不少嚴重個案，虐兒者牽涉父母、照顧者或機構職員，上述保護兒童法例「立法急不容緩」，社會對立法沒大爭議，看不到有拖延的理由。他說上任後將在議會跟進，促政府盡快立法，同時加強人手資源、培訓等配套。