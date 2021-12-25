保護兒童會至少18幼童受虐 拘3人 職員涉扯髮掌摑拋地 一遭解僱

兩人被控 一准保釋

被捕3名幼兒工作員（23至44歲）入職至少兩年，據悉無刑事或虐兒紀錄。44歲及23歲女子被暫控一項「對所看管兒童或少年人襲擊」罪，明早在觀塘裁判法院提堂，據悉兩人屬施襲者。另一名23歲女子獲准保釋候查，下月下旬須向警方報到。

社署：不排除撤銷個別人員註冊

社署回覆稱，所有幼兒中心必須註冊並符合《幼兒服務條例》及《幼兒服務規例》規定，幼兒中心須聘請已註冊幼兒工作員，若社署署長認為個別幼兒工作員不再適合擔任照顧幼兒工作，可將其從註冊中除名；社署會視乎各方面調查結果，不排除引用相關規定採取行動。社署沒正面回應會否不再准許保護兒童會或童樂居承接留宿育嬰服務。

涉案童樂居收容棄嬰孤兒等

會方成立專案組徹查

位於旺角砵蘭街的童樂居為初生至3歲嬰幼兒提供住宿照顧服務，幼兒分別是棄嬰、孤兒、經法庭轉介或來自問題家庭。有傳媒昨報道事件後，保護兒童會上午發聲明證實收到外間資訊，發現本月17日童樂居一名職員對數名2至3歲幼兒「體罰」，已即時通報社署保護家庭及兒童服務課，並將案件交警方處理。該會稱十分重視兒童福祉及安全，對任何職員涉對兒童作出傷害或不當行為「零容忍」，由於職員行為屬嚴重違規，已即時解僱涉事職員，另相關職員已暫停職務。該會稱對事件感十分遺憾及痛心，已成立專責小組徹查，嚴正處理及內部檢討，完善監督機制。

送院18童1歲9月至3歲半

綜合警方及社署資料，有住在院舍附近的居民本月17日目擊童樂居露天操場發生虐兒事件，其後向機構舉報，機構21日向社署通報。西九龍總區刑事部警司鍾雅倫昨午稱，警方本月22日接獲院舍管理層舉報，稱收到匿名投訴指院舍有虐兒事件，重案組翻查大量閉路電視片段後發現有職員對幼兒施襲，包括大力扯頭髮、拍頭、掌摑臉部及頭部、將幼兒拋落地，警方同日晚上以涉虐待或疏忽照顧兒童拘捕3名女職員。鍾稱至少兩人涉親手施襲，但強調只要孩子受人照顧及監管，而該人故意忽略而令其受傷，仍要負上刑責。警方會繼續調查犯案動機、有否牽涉其他職員。

鍾雅倫昨午稱暫有7名幼兒受害，介乎2歲至3歲半，被送到兒童醫院治療，主要有紅腫及瘀傷，社署稱當中有5人受社署署長作法定監護人。據悉，警方昨晚發現多11名幼兒疑遭虐待，身體有紅腫等，累計18名幼兒受傷，介乎1歲9個月至3歲半，被送到廣華醫院、兒童醫院及明愛醫院。院舍有約百名幼兒，有待逐一檢查有否傷勢，警方正翻查閉路電視片段調查有否其他受害人或施襲者。

鍾雅倫形容案件「非常不幸」，受害幼兒因各種原因被法庭頒令由社署監管，卻不幸被以為可信任的人襲擊，若非有目擊市民舉報，恐怕事件仍未被揭發，感謝該名市民。社署稱已探視涉事兒童，並要求機構盡快提交報告和跟進計劃，會密切與家長及機構跟進，為兒童制訂合適福利計劃。

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