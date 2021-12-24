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2021年12月24日星期五
港聞二
Omicron疑再入社區 機場工初確 曾與患者共處洗手間 到過屯院湖康診所
港研究：3針復必泰足抗Omicron 科興不夠 專家委會倡成人可打第三針 青少年接種次劑
4周4300青少年打科興 劉宇隆認有落差
檢視半年疫苗用量 防護中心：需要時增購
男子醫療中心照胃鏡亡 家屬促警調查 麻醉6分鐘需心肺復蘇 涉事中心未有回覆
涉事中心曾持暫准牌 無牌經營罰則明年方生效
遺年幼子女 5歲女常問爸爸何時回家
議員增加20人 立法會大樓擴建 議助臨時辦公室共用空間工作 議員憂私隱
美食車先導計劃 明年6月結束
滑翔傘掛樹 七旬翁命喪石澳 疑遇强風失控 專家料吹反向風
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休班女警入屋查姊妹 公職失當罪脫
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英語案准陪審聽中譯 終院裁不公發還重審
新城市踏國旗砸港鐵 3人暴動罪成
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軍營烙印 化入皇后山邨
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推撞院友致死 葵涌醫院精神病人裁誤殺
申訴署促源頭打擊私油 保安局稱不可行拒接納
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月底禁售象牙 商戶存貨47噸 業界稱將向政府索償
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尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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