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大灣區GBA時政一周：廣州人，動起來！

【明報專訊】疫情爆發後，不少人更注重健康，根據央視財經《中國美好生活大調查》（圖1），2020年內地運動一族比6年前壯大了10個百分點，最愛運動城市中，廣州排名第三，首兩位為成都及長沙；廣州亦是唯一打入首10名的大灣區城巿。根據該調查，從不同年齡層近10年數據分析，60歲以上普遍更愛運動，但在2020年首次被年輕人超越。調查亦發現2020年受訪者最願意透過加強健身改善健康，比率超過一半，遠高於第二位的定期體檢。

近七成受訪者每周運動 年紀愈大愈熱中

廣州人有多熱中運動？根據《廣州市居民運動健身行為特徵及社區體育設施滿意度與需求調查》，自稱每周運動的人佔受訪者67%，以中高頻率、較短時間鍛煉為主，男性比例高於女性，75%男性表示每周運動，女性則較少，每周運動的佔60%。大多數市民選擇的運動時間是0.5至2小時，佔比達84%。

調查又發現年紀愈大，鍛煉熱情愈高。60至69歲市民中，56%表示每天都有鍛煉，70歲以上居民則100%表示每天鍛煉。

除了最多人選擇的散步或慢跑，到健身室鍛煉亦是不少人的選擇。據《2020年中國健身行業數據報告》，截至2020年12月，全國有15.7萬家「廣義健身類場館」，包括健身俱樂部、健身工作室共9.79萬家。按省份劃分，廣東省廣義健身場館超過1.94萬家，佔全國總數12.39%，排名第一，這也是廣東省連續第二年位居首位。

廣東之中，場館最多的城市為深圳、廣州，各有超過4000家，之後為東莞和佛山，分別有近2000家，這灣區四城合計共12,689家，佔全國總數近8%。廣東也是唯一有4個城市打入首30位排名的省份（圖2）。

2012年，「廣泛開展全民健身運動，促進群眾體育和競技體育全面發展」納入第18次全國代表大會報告。2014年，國務院發布《關於加快發展體育產業促進體育消費的若干意見》，全民健身提升為國家戰略層次，包括力爭至2025年，體育產業總規模超過5萬億元（人民幣，下同）。2016年10月，中共中央、國務院印發《「健康中國2030」規劃綱要》，提出推進健康中國建設是全面提升中華民族健康素質、實現人民健康與經濟社會協調發展的國家戰略。2019年，國務院辦公廳印發《體育強國建設綱要》，其中「加快發展體育產業，培育經濟發展新動能」是戰略任務之一。

全國體育產業規模 目標5萬億人幣

目前內地經常運動的人逾4億，《「十四五」體育發展規劃》中，「5萬億元」的目標沒有變，還提出體育產業增加值佔國內生產總值（GDP）比例要達到2%，居民體育消費總規模超過2.8萬億元，從業人數超過800萬。

在推廣全民運動政策下，不少省巿紛紛推出運動消費補貼，中山巿9月便派發第二期體育消費券，總金額120萬元，市民可在多種體育運動場地使用。目前該市參與消費計劃的場館達98家，涵蓋項目廣泛，包括游泳、舞蹈、健身、跆拳道、網球、羽毛球、籃球、實彈射擊、乒乓球、足球和高爾夫球等。

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