大灣區GBA時政一周：廣深城市更新 新世界奪3項目

深圳食品廠 改造後提供16萬平米住宅

其中，位於深圳市光明區的光僑食品廠改造項目，鄰近深圳地鐵6號線延長線新明醫院站（興建中）及廣深港高鐵線。項目佔地約5萬平方米，預計改造後可提供超過16萬平方米的住宅單位。另一位於深圳市龍崗區的188工業區改造項目，則由新世界中國與深圳市慧天然控股集團合建，總規劃面積達到65萬平方米，項目與深圳地鐵3號線永湖站相連，可直達深圳東站、高鐵福田站和福田口岸。

至於廣州市海珠區的廣東省第二人民醫院宿舍區改造項目，則由新世界中國與天倫控股合作。項目擬建廣東國際醫學中心及大健康服務中心，以滿足醫學研究及應急醫療的研究發展，並擬建住宅和完善公共服務設施，提升醫療人員的居住質量。

白雲機場第33幢候機樓營運

位於佛山市順德區羅浮宮國際家具博覽中心的樂從（羅浮宮）城市候機樓早前正式投入營運，是白雲機場在大灣區第33家城市候機樓。其他城市候機樓位處包括廣州、東莞、中山、江門、惠州等城市。

樂從候機樓距離白雲機場70公里，車程約1小時30分鐘。店內可為旅客提供航班信息查詢、購買機票、辦理登機手續以及行李託運等服務。

粵供港澳食品首11月增44.6%

廣州海關最新數據顯示，今年首11個月，共監管供港澳食品15萬批次，涉及貨值50.2億元，分別按年增長44.6%和18.3%。廣東省一直是內地輸港澳食品的最大供應地，其中廣州海關監管的生豬、禽肉、乳品和中藥材，分別約佔內地供港澳總量的44%、30%、70%和80%。

自展開大灣區「菜籃子」工程項目以來，廣州海關與地方政府聯合制定質量安全監控指標體系，涉及六大類產品。首11個月共抽取蔬果、禽畜肉產、水產品、乳製品等「菜籃子」樣本5500多個，保障供港澳食品安全。

廣州電動單車

個半月上牌逾20萬輛

自11月2日廣州市對電動單車實行登記上牌制度，公安交警部門日前統計，累計已有20多萬輛登記上牌。為方便市民辦理登記，廣州在全市設立的登記上牌地點已增加至856個。同時，能夠直接出售已上牌電動單車的銷售店目前已擴充至718家。

根據規定，電動單車必須有腳踏騎行功能，不得改裝避震、加座椅、貨架等非法改裝或者加裝，才可申請上牌。

粵展示吸入型新冠疫苗

由軍事科學院陳薇院士團隊與康希諾生物（6185）合作研發的吸入型新冠疫苗日前於廣州的一場學術會議上展示，研發團隊並宣布二期臨牀試驗已取得階段成果，疫苗正在申請國家的緊急使用，預計最快明年3月份能予市民接種這款全球首創的吸入劑型新冠疫苗。

據了解，這款吸入型新冠疫苗的作用原理是採用霧化器將疫苗霧化成微小顆粒，通過口部吸入的方式進入呼吸道和肺部，從而激發黏膜免疫。