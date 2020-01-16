置地告HKTV mall 指推廣活動侵權

原告為香港置地有限公司，被告為香港電視購物網絡有限公司。入稟狀指，原告旗下中環置地廣場是本港知名購物商場，原告自1983年起在置地廣場及其相關業務使用「LANDMARK」商標，另註冊相關商標如「THE LANDMARK」及「The Landmark」等。

指HKTV mall 「13 Landmarks」利用商譽

入稟狀指，被告經營的HKTV mall去年10月推出「13 Landmarks」活動，聲稱平台聚集香港13個頂尖購物商場內近百知名品牌商品並折扣出售，涉及品牌部分在置地廣場內開設業務。被告今年再推出「the Landmarks」及「Beauty Landmark」的平台。

原告指，被告用作推廣的商標與原告相似，或令人誤以為服務由原告提供，被告刻意利用原告為有關商標所建立的良好商譽。原告自去年12月起多次去信被告要求停止侵權行為，但被告沒理會。

【案件編號：HCIP 85/21】