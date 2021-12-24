月底禁售象牙 商戶存貨47噸 業界稱將向政府索償

商人稱續經營獲豁免古董象牙

本地象牙商「象牙世家」第三代傳人兼香港合法象牙持牌人聯會主席朱振邦昨表示，其店舖在象牙禁售生效日之後不會停業，屆時店內會收起禁售的象牙，會繼續經營法例豁免的古董象牙，直至一旦訴諸法庭並有判決再作打算。他表示，業界生意近年因社會運動和新冠疫情而大受影響，已努力出售剩餘象牙，但仍難在限期前清零，他批評政府至今未向業界解釋修例和執法細節。

聯會副主席陳宗和提到，漁護署本月中曾派員到工場查核象牙存量，隨後在一份名為「《保護瀕危動植物物種條例》瀕危物種營運記錄—管有許可證附件」文件上，寫上「Ivory Education（象牙教育）」一詞，並要求陳簽署，陳稱因不諳英文，未為意下簽名，後經太太提醒始發現，質疑是否指其工場內近300公斤象牙是作教育用途；陳指該批象牙價值逾千萬元，批評漁護署等同充公私人財產作教育用途，要求署方更正，否則將報警處理。

漁護署回應稱，因應12月31日實施的象牙禁售措施，該署正巡查象牙貿易商的象牙存貨，發言人解釋，職員於瀕危物種營運紀錄上註明「Ivory Education」，是指漁護署人員該次巡查是向商戶提供象牙貿易管制的最新資訊，與有關象牙用途無關。