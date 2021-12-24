10年16萬隻狗未續牌打針 公署批漁署被動

漁護署接納建議 盡快落實

漁護署昨回覆表示，該署接納公署提出的所有建議，並會盡快落實。

《狂犬病條例》現時要求狗主為超過5個月大的狗申領牌照、植入晶片及接種狂犬病疫苗，其後每3年續牌及打疫苗，違者可被檢控。公署在報告引述漁護署稱，須在保障狗福祉和嚴格執法之間取平衡，不會貿然檢控沒為狗領牌的狗主；公署雖然也認為單靠嚴刑峻法並不可取，但期望狗主自律亦不足夠，認為漁護署應更嚴格跟進違例個案，建議加強調查蒐證，並考慮就不提檢控個案發勸喻信或警告信。

報告提出11項建議，包括要求申請人為狗續牌時書面聲明確認資料真確、在狗聚集的公眾地方不定期抽查狗牌照，要求狗主在指定期限前為狗申領或續領牌照，並向違例者執法。申訴專員趙慧賢稱，漁護署以前有抽查行動，近幾年較少，相信該署在人手調動上可有適當安排。

公署另指出，漁護署需改善減少棄養的工作，並說留意到該署正考慮不再接收沒合理原因被棄養的狗，認為如要實行，須先加強規管狗主履行法律責任，嚴格要求狗主為狗領牌及提供準確聯絡資料，對違例狗主採取跟進行動。