港聞

港聞二

10年16萬隻狗未續牌打針 公署批漁署被動

【明報專訊】申訴專員公署主動調查漁護署規管狗主責任的工作，發現近10年逾16萬隻狗未續牌及再注射狂犬病疫苗，漁護署只在狗無妥善管束或咬人時，才對沒按法例為狗領牌或續牌的狗主採取行動。公署批評，漁護署執管工作過於被動，難以阻嚇，應更嚴格跟進涉違例狗主，另建議在狗聚集的公眾地方不定期抽查牌照。

漁護署接納建議 盡快落實

漁護署昨回覆表示，該署接納公署提出的所有建議，並會盡快落實。

《狂犬病條例》現時要求狗主為超過5個月大的狗申領牌照、植入晶片及接種狂犬病疫苗，其後每3年續牌及打疫苗，違者可被檢控。公署在報告引述漁護署稱，須在保障狗福祉和嚴格執法之間取平衡，不會貿然檢控沒為狗領牌的狗主；公署雖然也認為單靠嚴刑峻法並不可取，但期望狗主自律亦不足夠，認為漁護署應更嚴格跟進違例個案，建議加強調查蒐證，並考慮就不提檢控個案發勸喻信或警告信。

報告提出11項建議，包括要求申請人為狗續牌時書面聲明確認資料真確、在狗聚集的公眾地方不定期抽查狗牌照，要求狗主在指定期限前為狗申領或續領牌照，並向違例者執法。申訴專員趙慧賢稱，漁護署以前有抽查行動，近幾年較少，相信該署在人手調動上可有適當安排。

公署另指出，漁護署需改善減少棄養的工作，並說留意到該署正考慮不再接收沒合理原因被棄養的狗，認為如要實行，須先加強規管狗主履行法律責任，嚴格要求狗主為狗領牌及提供準確聯絡資料，對違例狗主採取跟進行動。

相關字詞﹕狂犬病 漁護署 申訴專員公署

上 / 下一篇新聞

Omicron疑再入社區 機場工初確 曾與患者共處洗手間 到過屯院湖康診所
Omicron疑再入社區 機場工初確 曾與患者共處洗手間 到過屯院湖康診所
港研究：3針復必泰足抗Omicron 科興不夠 專家委會倡成人可打第三針 青少年接種次劑
港研究：3針復必泰足抗Omicron 科興不夠 專家委會倡成人可打第三針 青少年接種次劑
4周4300青少年打科興 劉宇隆認有落差
4周4300青少年打科興 劉宇隆認有落差
檢視半年疫苗用量 防護中心：需要時增購
檢視半年疫苗用量 防護中心：需要時增購
男子醫療中心照胃鏡亡 家屬促警調查 麻醉6分鐘需心肺復蘇 涉事中心未有回覆
男子醫療中心照胃鏡亡 家屬促警調查 麻醉6分鐘需心肺復蘇 涉事中心未有回覆
涉事中心曾持暫准牌 無牌經營罰則明年方生效
涉事中心曾持暫准牌 無牌經營罰則明年方生效
遺年幼子女 5歲女常問爸爸何時回家
遺年幼子女 5歲女常問爸爸何時回家
議員增加20人 立法會大樓擴建 議助臨時辦公室共用空間工作 議員憂私隱
議員增加20人 立法會大樓擴建 議助臨時辦公室共用空間工作 議員憂私隱
美食車先導計劃 明年6月結束
美食車先導計劃 明年6月結束
滑翔傘掛樹 七旬翁命喪石澳 疑遇强風失控 專家料吹反向風
滑翔傘掛樹 七旬翁命喪石澳 疑遇强風失控 專家料吹反向風
涉網上鼓吹「平安夜革命」 警再拘4人
涉網上鼓吹「平安夜革命」 警再拘4人
污水井意外死者家屬：資方未否認只戴外科口罩
污水井意外死者家屬：資方未否認只戴外科口罩
「水炮車超預算2.6倍」 警：報道欠準誤導
「水炮車超預算2.6倍」 警：報道欠準誤導
偵探社尋親不果未退款 海關拘東主涉違商品例
偵探社尋親不果未退款 海關拘東主涉違商品例
海關破「野貓式」走私 檢Botox針劑拘一男
海關破「野貓式」走私 檢Botox針劑拘一男
休班女警入屋查姊妹 公職失當罪脫
休班女警入屋查姊妹 公職失當罪脫
前記者認偷拍裙底 下月判刑
前記者認偷拍裙底 下月判刑
英語案准陪審聽中譯 終院裁不公發還重審
英語案准陪審聽中譯 終院裁不公發還重審
新城市踏國旗砸港鐵 3人暴動罪成
新城市踏國旗砸港鐵 3人暴動罪成
鋼柱擲速龍 女編輯傷人盜竊罪成
鋼柱擲速龍 女編輯傷人盜竊罪成
軍營烙印 化入皇后山邨
軍營烙印 化入皇后山邨
消防區長：外圍射水無果 轉「進攻」入倉撲火
消防區長：外圍射水無果 轉「進攻」入倉撲火
推撞院友致死 葵涌醫院精神病人裁誤殺
推撞院友致死 葵涌醫院精神病人裁誤殺
申訴署促源頭打擊私油 保安局稱不可行拒接納
申訴署促源頭打擊私油 保安局稱不可行拒接納
月底禁售象牙 商戶存貨47噸 業界稱將向政府索償
月底禁售象牙 商戶存貨47噸 業界稱將向政府索償
置地告HKTV mall 指推廣活動侵權
置地告HKTV mall 指推廣活動侵權
大灣區GBA時政一周：廣深城市更新 新世界奪3項目
大灣區GBA時政一周：廣深城市更新 新世界奪3項目
大灣區GBA時政一周：廣州人，動起來！
大灣區GBA時政一周：廣州人，動起來！
灣區手記：品牌無限好，國潮與養老 ／文：尚東美
灣區手記：品牌無限好，國潮與養老 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】潘焯鴻讚梁熙 籲退黨免變阿鼎 梁反邀過檔做義務顧問
【Emily】潘焯鴻讚梁熙 籲退黨免變阿鼎 梁反邀過檔做義務顧問
【Emily】港區天主教聖公會聖誕文告 周守仁：多陪所愛 陳謳明：尋復和之道
【Emily】港區天主教聖公會聖誕文告 周守仁：多陪所愛 陳謳明：尋復和之道
【Emily】同鄉社團花車巡遊賀選舉圓滿 民局：已提防疫
【Emily】同鄉社團花車巡遊賀選舉圓滿 民局：已提防疫
【Emily】自家爆谷贈財爺 羅庭德籲助青年創業
【Emily】自家爆谷贈財爺 羅庭德籲助青年創業
【Emily】「非每年加啲嘢」 邱達根爭IT政策藍圖
【Emily】「非每年加啲嘢」 邱達根爭IT政策藍圖
【Emily】前區議員聯署 批譚國僑等為馮檢基拉票
【Emily】前區議員聯署 批譚國僑等為馮檢基拉票