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申訴署促源頭打擊私油 保安局稱不可行拒接納

【明報專訊】本港非法油站猖獗，申訴專員公署昨發表主動調查報告，揭示消防處打擊非法燃油轉注特遣隊僅7名成員，又指油公司會以批發價將歐盟五期柴油售予分銷商，法例無規管供應及售賣，消防處也無從追蹤柴油銷售流向。公署提出多項建議，包括由保安局牽頭研究探討引入源頭管理改善措施，從供應源頭打擊非法燃油轉注活動，惟保安局表明構思不切實可行，未能接納建議。

公署昨發表調查報告，發現消防處打擊非法燃油轉注特遣隊僅7名成員，負責突擊巡查、搜集情報及執法，巡查的非法油站黑點多達350個，人手「相對緊絀」。前線執法困難增加，報告稱非法油站經營者會用更靈活經營模式迴避消防處打擊或規管，例如減低貯存的柴油量至低於法定豁免量、改用較小型貨車而非直接用危險品車輛。公署認為消防處已竭盡全力打擊非法燃油轉注活動。

售歐五柴油自用分銷 公署指法例無規管

申訴專員趙慧賢引述公署調查表示，有油公司會以批發價將歐盟五期柴油銷售予自用的客戶及轉售分銷商，惟消防處或油公司不知分銷商會把柴油轉售予什麼客戶，假如柴油流入非法油站，消防處也無從查究。趙說，消防執行的法例沒規管歐盟五期柴油的供應或售賣，也無賦權消防處可強制油公司或分銷商提供客戶資料以追蹤銷售柴油流向，在現行法律下，即使消防處盡最大努力打擊非法燃油轉注活動，但對堵截非法油站的燃油來源「可說是無計可施」。

保安局稱打擊供應源頭作用有限

公署認為，如政府推行改善措施後仍成效不理想，建議由保安局牽頭研究探討引入源頭管理改善措施，從供應源頭着手打擊非法燃油轉注活動。公署另向消防處提出4項建議，包括檢視人手編制，考慮增加突擊巡查及與海關或警務處採取聯合行動次數，持續檢視罰則以提高阻嚇力，及探討更多元化宣傳和公眾教育。

保安局在公署記者會後發稿稱，柴油分銷商和零售商的規模、營運及操作模式涉多層性等複雜因素，從供應源頭打擊的構思「不切實可行」，對遏止非法油站的作用有限；又表示建議超越《危險品條例》下規管危險品的原意和目的，牽涉對危險品規管制度的重大改動，牽連甚廣，並可能影響市民日常生活和業界營商，仔細考慮後未能接納此建議。

保安局稱，歡迎公署對消防處提出的4項建議，稱消防處已經或正推行措施，會繼續加強執法和宣傳，打擊非法燃油轉注。

相關字詞﹕保安局 非法油站 消防處 申訴專員公署

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