港聞

港聞二

軍營烙印 化入皇后山邨

【明報專訊】粉嶺皇后山原為軍營用地，部分用地興建居屋及公屋項目，分別為山麗苑及皇后山邨。房屋署在項目推動多項活化保育，以保留前軍營用地特色，如前軍官餐廳的建築物主體結構及門口特色牆活化為管理處、原址保留及移植約154棵樹木；其中項目團隊以「大花樽設計」保留約5層樓高的花旗杉樹，而未能保留的樹木亦被製成藝術品，擺放在中央公共空間。

活化建築保留154樹 舊物化成藝術品

皇后山項目前身為英軍軍營，範圍原有近1700棵樹木，為讓樹木、公共空間和建築群互相輝映，團隊原址保留及移植約154棵樹木。房署高級園境師區顯輝表示，曾用450噸的大吊機，將一棵逾45噸的大葉榕從7米下地面吊上花園平台，亦為部分樹木製作二維碼，市民掃碼後可上網查閱樹木資料。

房署另邀藝術家將部分未能保留的樹、軍營舊物打造成藝術裝置、木櫈等，擺放在公共空間，連結皇后山邨今昔，更保留前軍官餐廳的建築物主體結構及門口特色牆，活化成山麗苑管理處。

暫4巴士線班次少 靠「北都」改善交通

皇后山發展佈局分東、西兩部分，東邊為山麗苑，西面為皇后山邨，以行人通道連接。房署高級建築師黃少芬形容，皇后山商場及公共交通總站為「心臟地帶」，架空花園橋及隔音屏則是「主動脈」，連接南北兩邊，使皇后山邨成為全方位網絡。黃又稱，團隊連接部分建築物屋頂與平台，如社區綜合大樓、架空花園橋等，打造出面積逾12萬平方呎的公共空間，將是居民「大客廳」。

皇后山現有一條小巴線及4條專營巴士線往來或途經，但其中兩條巴士線全日僅兩班次從山麗苑開出，另一巴士線每隔45分鐘至1小時才有一班車。餘下巴士線和小巴線，分別在平日非繁忙時間每隔15或30分鐘提供服務，由於區內有3萬人居住，交通恐未能應付。房署土木工程師馮展榮稱，未來將增來往港島路線，並爭取加密公共交通班次。他說政府將發展「北部都會區」，故預計區內交通配套「只會愈來愈好」。

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