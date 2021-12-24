港聞

港聞二

鋼柱擲速龍 女編輯傷人盜竊罪成

【明報專訊】去年7．1遊行期間，警方進入銅鑼灣時代廣場拘捕多人，35歲女廣告編輯涉從商場高處向警方速龍小隊投擲一支拉帶鋼柱，她昨在區域法院被裁定企圖有意圖而傷人、盜竊及自建築物掉下物體（高空擲物）3罪成立，刑事毁壞罪則不成立。法官陳廣池稱被告與他人相隔一兩個身位，故推論是被告擲下鋼柱，而非阻止他人擲柱。被告還押至明年1月13日判刑，以待索取背景報告。

辯方稱阻人擲柱 官：與他人隔一兩身位

辯方表示，被告楊迎曦（35歲）不打算求情。辯方早前爭議片段沒清楚顯示被告犯案，她可能阻止他人擲下拉帶鋼柱。陳官昨稱，被告不爭議曾出現在商場3樓店舖Lady M，但她沒作供，辯方不能強加上述可能性抗辯，否則她亦可能是將鋼柱掉落下層或遭人嫁禍。

爭議女性難速擲鋼柱 官指片段見曾提柱走

辯方稱，身為女子的被告難以一秒內把重6.8公斤的鋼柱「打斜飛」，陳官稱她身形不是嬌小玲瓏和纖柔，片段可見她停下戴手套後提着鋼柱跑過，目的明顯是避免留下指模。陳官認為，鋼柱被人一手拋下或放在圍欄再掉下並非關鍵，被告與身旁的人相距一兩個身位，唯一合理推論是被告將鋼柱擲落下層。

至於辯方稱警員有頭盔等裝備，沒證據證明被告明知警員會被擲中致傷，陳官認為說法本末倒置和混淆視聽，鋼柱雖不重，亦不輕於鵝毛，從高處擲下有可能傷及他人；被告事前徘徊及見警員才拋下鋼柱，傷害警員的企圖明顯不過，遂裁定企圖有意圖而傷人、盜竊及高空擲物罪成。陳官亦稱，被告擲柱是「劍指警員」，意圖不是破壞指示牌，而任何高空擲物都涉罔顧他人財產，裁定刑毁罪不成立。

【案件編號：DCCC 1001/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕7.1遊行 時代廣場 速龍小隊 企圖有意圖傷人 高空擲物

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