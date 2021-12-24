英語案准陪審聽中譯 終院裁不公發還重審

陪審申傳譯獲批 被告販毒罪成囚26年

本案上訴人陳漢榮（現年69歲）於2014年涉嫌販毒，案件2016年在原訟庭以英文審訊，當時陪審員在控辯雙方結案陳辭前向法庭申請安排中文傳譯，原審的原訟庭時任暫委法官貝珊在控辯雙方均不反對下，批准有需要的陪審員佩戴耳機聽取中文傳譯。上訴人被定罪後2020年曾上訴，上訴庭認為原審安排雖有不尋常之處，但考慮到傳譯準確，不存在重大誤譯風險而駁回。上訴人其後上訴至終院。

終院：即時傳譯有錯難知 或影響引導

終院昨日頒下的判辭指出，原文（英文）和中文傳譯版本有異，若在庭上先聽原文再聽中文傳譯，傳譯有誤可即時糾正，但本案的傳譯是與庭上所述同步進行，就算出錯亦未能發現，加上在無傳譯紀錄下，亦無法肯定是否有誤；至於聽取不同語言的陪審員，他們接受的法官總結及引導亦有所不同，即使傳譯準確，亦無法解決一連串問題。

判辭強調，司法公開（Open Justice）原則要求的是公義得以彰顯，而非假定公義已獲秉行，認為上訴人未獲公平審訊。判辭又稱，當法官不信納某陪審員明白法律程序，可視情况行使酌情權解除陪審員職責，而較可取做法是在庭上交替傳譯，但強調只為處理突發問題，並非鼓勵此安排。

【案件編號：FACC 8/21】