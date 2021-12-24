前記者認偷拍裙底 下月判刑

精神報告指重犯機率不高

案情指出，兩名警員今年9月26日下午5時半巡邏期間，在尖沙嘴港鐵站發現被告丘庭亮四處張望，形迹可疑，觀察四周的女子並尾隨案中事主X及Y，疑用手機放在兩人裙底附近，警員遂尾隨被告上扶手電梯，發現他繼續用手機以45度角拍攝事主裙底。

警員在B2出口截停被告，在其手機發現一段長1分38秒影片，顯示兩名事主的裙底及大腿影像，被告在警誡下承認出於性滿足犯案，懇求給予機會。

辯方呈上由被告、其家人、女友及老師等撰寫的求情信，稱被告犯案前有正面背景，事後有深切悔意。被告案發後6次會見精神科醫生，精神報告顯示他已深切了解自己的問題，重犯機率不高。

官指不宜判社服令 可判監

辯方求情稱，被告犯案出於一連串發生在他身上的事，而沒有適當宣泄情緒；被告無案底，在被捕時承認犯案，事後亦積極面對問題，會繼續接受治療，冀法庭索取社會服務令報告。

裁判官黃雅茵認為判社會服務令並不合適，會索取背景及感化報告，明言此類案件可以判監。

【案件編號：KCCC3398/21】