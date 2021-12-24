休班女警入屋查姊妹 公職失當罪脫

被告曾佩君（49 歲）被指於前年7月30日以警察身分進入深水埗偉智街美如樓一單位，取得該家庭姓郭長女的聯絡方式，要求她及其父親聯絡次女。被告其後以電話涉要求次女說出身分證號碼和工作地址。

3事主錄口供前曾討論案情

庭上爭議被告曾否指稱來訪目的是查案。張官認為次女當時確牽涉一宗案件，法庭不能排除辯方推論事主可能因而認為被告當日必定是為查案而來，而事主父親對當日對話細節不太清楚，亦承認落口供前與兩名事主討論案情，縱使法庭相信3人誠實可靠，仍對他們指稱的部分對話有保留；次女則不肯定被告曾否向她索取身分證號碼，她沒說出完整地址時，被告亦沒追問。

官指被告可疑 未證「嚴重不當」

被告上司曾供稱被告只負責駕車，毋須查案，惟張官認為不能單憑一名警長供辭，肯定被告有否獲上司批准行動，被告的行為「係有啲可疑，又唔知佢做乜嘢」，被告亦沒自辯解釋，法庭不能因此對她有不利揣測。辯方曾指被告欲協助朋友尋人，亦不爭議她表露警員身分進入單位。張官稱不能否定其行為「可能有不當」，但對她是否有「嚴重不當」有疑問，裁定她罪脫。

【案件編號：KCCC1943/21】