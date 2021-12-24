海關破「野貓式」走私 檢Botox針劑拘一男

8人乘快艇逃往內地

海關表示，前日傍晚與水警在西貢大網仔路岸邊發現疑似走私分子徘徊，並發現一艘裝有兩個舷外發動機、已關閉航行燈的快艇停靠岸邊，其後一輛七人車到場，有人將車上疑似走私物品搬上快艇，執法人員隨即展開行動，7名男子見狀跳上快艇，連同艇手共8人往香港東面水域方向逃走。水警派船追截，並向快艇發出停船信號，對方並無理會，快艇最終駛出邊界往內地逃去。海關事後扣查涉案七人車，在車上及岸邊檢獲一批走私貨，包括二手手機、美容用品及電子產品等，價值1000萬元。

海關：Botox內地進口稅35%

海關有組織罪案調查科高級調查主任（特別調查隊）黃志強表示，案中走私分子改用「野貓式」走私，企圖減少貨量以縮短上落貨時間，並在入夜時在地勢隱蔽處卸貨，圖避過執法人員調查及追截。他說，今次案件檢獲一批「Botox針」，在走私案中較少見。他稱內地有關針劑入口稅達35%，相信這批針劑若走私內地，逃稅額達80萬元，而內地亦有嚴格規定，進出口有關針劑須持許可證及相關批文。他說，Botox針劑需冷藏在2至8℃環境，惟案中針劑未有放入冷凍櫃儲藏，注入人體後或會引起不良反應。