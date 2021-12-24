偵探社尋親不果未退款 海關拘東主涉違商品例

職員曾稱不成功會退款

海關於本年5月接獲市民舉報，指在1月初透過網上資料，向尖沙嘴一間私家偵探社查詢，希望尋找失去聯絡超過20年的父母，職員推銷時表示若最終未能尋回事主親人，可安排退款，事主於是購買服務，並以網上付款方式繳付數千元，直至7月仍未收到偵探社調查結果或退款，懷疑受騙。最終事主透過一間國際志願機構提供的免費尋人服務，於兩個月內尋獲親人。

再找志願機構尋親 兩月內尋獲

海關經調查後，昨日到位於尖沙嘴海防道的偵探社，拘捕37歲男東主，他涉嫌在銷售尋人服務時作出虛假聲稱，違反《商品說明條例》。海關表示，涉案私家偵探社已營運數年，有商業登記，會在網上刊登廣告。海關會進一步調查有否更多人牽涉在內，不排除拘捕更多人。

海關表示，本港亦有志願機構免費提供尋人服務，市民可向該些機構求助。消費者於購買服務時應光顧信譽良好的商戶，若懷疑商戶違反商品說明條例應舉報。海關提醒，任何商戶如將虛假商品說明應用於向消費者提供的服務，即屬違法，一經定罪，最高可被罰款50萬及監禁5年。