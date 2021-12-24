偵探社尋親不果未退款 海關拘東主涉違商品例

【明報專訊】海關接獲市民舉報，指透過一間私家偵探社尋找失去聯絡20多年的父母，職員聲稱若不成功可退款，事隔半年卻音信全無，且未獲退款，最終事主在志願機構協助下成功尋人。海關經調查後，昨日在尖沙嘴拘捕涉案私家偵探社的東主，他涉嫌違反《商品說明條例》，保釋候查。
職員曾稱不成功會退款
海關於本年5月接獲市民舉報，指在1月初透過網上資料，向尖沙嘴一間私家偵探社查詢，希望尋找失去聯絡超過20年的父母，職員推銷時表示若最終未能尋回事主親人，可安排退款，事主於是購買服務，並以網上付款方式繳付數千元，直至7月仍未收到偵探社調查結果或退款，懷疑受騙。最終事主透過一間國際志願機構提供的免費尋人服務，於兩個月內尋獲親人。
再找志願機構尋親 兩月內尋獲
海關經調查後，昨日到位於尖沙嘴海防道的偵探社，拘捕37歲男東主，他涉嫌在銷售尋人服務時作出虛假聲稱，違反《商品說明條例》。海關表示，涉案私家偵探社已營運數年，有商業登記，會在網上刊登廣告。海關會進一步調查有否更多人牽涉在內，不排除拘捕更多人。
海關表示，本港亦有志願機構免費提供尋人服務，市民可向該些機構求助。消費者於購買服務時應光顧信譽良好的商戶，若懷疑商戶違反商品說明條例應舉報。海關提醒，任何商戶如將虛假商品說明應用於向消費者提供的服務，即屬違法，一經定罪，最高可被罰款50萬及監禁5年。