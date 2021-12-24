污水井意外死者家屬：資方未否認只戴外科口罩

承辦商稱已供裝備 家屬：有責確保使用

34歲死者樊柱樑和38歲死者趙高的家屬昨早到葵涌公眾殮房，樊太及趙太在親友攙扶下認屍，眾人神情哀傷。家屬昨午在蕭倩文陪同下與機管局及承辦商代表會面。蕭在會後說，資方未能交代意外細節，僅稱仍要調查，承辦商強調事前已做氣體測試及有提供足夠裝備，包括氣樽等。

蕭說，家屬質疑工地有提供裝備，不代表工人有使用，認為工地監工應確保工人已正確使用相關裝備，包括呼吸器、安全帶等，才讓工人進入污水井工作。家屬又批評事前風險評估輕視突發狀况，認為機管局監察上亦有失職。家屬希望透過今次事件真相，工地可改善，避免日後同類意外發生。

機管局：已向家屬提供應急款項

機管局回覆稱，已與家屬會面並表達慰問及了解他們的需要，會繼續提供適切協助，昨亦已向家屬提供一筆應急款項。另外，民政事務局昨在facebook專頁發文，稱經局長徐英偉呼籲及民政事務總署協調下，6間慈善團體已主動向每名死者家屬提供共40萬元捐款，東華三院亦承諾提供免費殮葬。

案中3名吸入沼氣不適的工人，其中兩人已出院，尚餘65歲陳姓工人留醫，昨日情况穩定。