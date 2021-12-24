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滑翔傘掛樹 七旬翁命喪石澳 疑遇强風失控 專家料吹反向風

【明報專訊】一名七旬男子昨午在港島柏架山大風坳玩滑翔傘時疑遇上強風，意外墮落石澳附近土地灣山坡受傷，連人帶傘掛於樹上，消防及飛行服務隊直升機到場將事主救起，送院後證實不治。

意外於昨午2時許發生，74歲任職的士司機的男子李偉裕，與友人在柏架山大風坳玩滑翔傘，李起飛後疑遇上強風失控，其後失去蹤影，友人立即致電報警。

消防員接報後在東丫背村上山拯救，約一小時後發現李掛在土地灣村山邊往龍脊方向約兩公里樹叢的一棵大樹上，當時他戴有頭盔。由於山路崎嶇及地勢險要，救援人員需花一段時間才接觸到李，於是通知飛行服務隊派出直升機協助拯救。直升機其後到場，將兩名機員連同擔架吊落山坡，發現李額頭受傷，已陷昏迷。至下午約4時，直升機將李吊起送往灣仔直升機坪，再由救護車轉送律敦治醫院搶救，其後證實不治。警方接報到場向李的同行友人了解事件經過，以調查意外原因。

專家：應跟合資格教練學最少半年

香港滑翔傘定點運動學會副會長、滑翔傘亞運代表任智偉稱，石澳龍脊一帶為玩滑翔傘熱門地點，一般吹東風時，玩家會向石澳灘方向飛行。他說，事主最後在土地灣村一帶尋回，與石澳灘為相反方向，估計事主飛行時吹反方向的風。

他說，玩家起飛前一般會留意天氣、風向、地形，並制定飛行計劃，包括定下起飛及降落地點，一般遇上強風便不會起飛，又會戴頭盔、護目鏡等裝備，若在飛行期間遇上強風，需靠經驗尋找平地作緊急降落，故飛行期間要不斷觀察環境。他一般會建議玩家跟合資格教練學習半年至9個月，並結伴同行。

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