美食車先導計劃 明年6月結束

有營運商冀續類似方式營運

據旅遊事務署顯示的資料，本月只有香港迪士尼樂園及西九文化區藝術公園有美食車營運，其中一間營運商「The Butchers Truck」的負責人蔡先生表示，過去一年主要在西九文化區營運，售賣美式漢堡，隨着防疫措施放寬，西九文化區愈來愈多大型活動，生意更較新冠疫情前好，上月營業額達40萬元。他說據了解其他美食車生意一般，認為先導計劃結束是早晚的事。他稱，至明年計劃結束前會「盡量做」，亦會與西九文化區或其他大型場地商討，先導計劃結束後，可否以透過領取其他牌照繼續營運，「唔想架車無晒」。

旅遊事務署：未達政策目標

美食車先導計劃於2017年推出，原本為期兩年，其後兩度延長至明年2月2日。旅遊事務署稱，計劃推出時有15架美食車投入運作，現時餘下12架美食車，當中只有6架較常營運，目前12個場地當中，只有3個較常有美食車到場營運。署方稱，美食車作為推廣旅遊項目的運作模式已經過充分試驗，未能達至政策目標，政府決定結束計劃，但會再延長計劃約4個月，至明年6月1日，讓營辦商有充裕時間安排。