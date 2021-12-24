議員增加20人 立法會大樓擴建 議助臨時辦公室共用空間工作 議員憂私隱

梁君彥：做法沒問題

立法會秘書處昨日安排議員分批在上、下午參觀立法會及中信大廈臨時辦公室，每節各有約20名議員出席，大部分是新任議員，各人先到會議廳參觀，並由立法會秘書長陳維安講解座位安排等，再到會議室、辦公室等地參觀。新思維主席狄志遠在參觀中信大廈臨時辦公室後稱，不同議員的助理需在共同空間工作，認為做法不理想，亦沒法保障私隱。他稱，諒解亦不會怪責秘書處，但說不能接受在「陽光下的辦公室」辦公，若無法解決私隱問題，他不會用相關的辦公室。

邱達根憂爭電梯 趕不及表決

候任科技創新界議員邱達根稱，目前尚未「分位」，暫未知哪些議員需使用中信辦公室。他形容中信辦公室像共享空間，會「以為自己做start-up（初創）」，並對私隱有憂慮，他稱觀察到平日中信大廈在午飯時間要「爭電梯」，有時需排隊10多分鐘，擔心在中信的議員或趕不及表決，「嗰邊（立法會大樓）已經舉完手」。

立法會主席梁君彥則認為做法無問題，稱上一任租用者是國際會計師行，對私隱度有一定要求，若他們使用時沒問題，議員亦可使用。他又向傳媒展示臨時辦公室樓層平面圖，稱每名議員有獨立房間，房外是議員助理等使用的開放式工作間，不同區域有不同的座位數目組合，包括1人工作間。

候任勞工界議員、工聯會梁子穎表示，現任工聯會議員在立法會大樓的辦公室亦需遷出，他將與各人商討辦公室位置，預計全部當選議員會在同一地方工作。選委會界別候任議員陳沛良認為，議員可自行處理好敏感文件等，以保障私隱，他預計新任議員大多要在中信辦公室工作，目前可向秘書處提出有意選擇的位置再協調，冀月底前完成安排。