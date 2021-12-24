涉事中心曾持暫准牌 無牌經營罰則明年方生效

衛署：涉事中心現無持牌

2018年通過的《私營醫療機構條例》規定，若機構不屬醫院，提供特定醫療程序如內窺鏡檢查時，需申請日間醫療中心牌照才可營運，中心的醫務行政總監須承擔中心法律責任。衛生署昨回覆本報查詢時稱，涉病人照胃鏡後死亡的尚正外科現時位於尖沙嘴海洋中心15樓的處所未曾領牌，但早前位於同一中心13樓、名為「尚正外科手術及內窺鏡中心」的處所，則曾於今年1月1日至9月20日期間，持有日間醫療中心暫准牌照，衛生署沒透露該中心停止持牌原因。死者醫療紀錄顯示的地址，則在13樓。

截至11月30日，衛生署共發出61張日間醫療中心牌照及154張日間醫療中心暫准牌照。

彭鴻昌表示，雖然上述條例已經生效，但若機構無牌經營，相關罰則要待明年6月30日才生效，認為這段期間若日間醫療中心不幸發生醫療事故，中心的醫務行政總監等人或毋須負責，變相形成監管機制漏洞。他提醒市民，若到私營醫療機構接受醫療程序時，須留意機構是否持有牌照，不少市民購買醫療保險，故希望接受醫療檢查時善用保險福利，認為業界值得檢視相關政策，如考慮轉介客戶往持牌機構。

死者妻子黎太憶述，丈夫以往未曾到日間醫療中心接受檢查，當時曾感疑惑，但丈夫詢問同事，同事稱以往亦曾到同類機構檢查，過程迅速且毋須留院，故丈夫終前往進行檢查，「如果早知道，一定會阻止佢去做（檢查），或者勸佢去醫院做」。