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男子醫療中心照胃鏡亡 家屬促警調查 麻醉6分鐘需心肺復蘇 涉事中心未有回覆

【明報專訊】43歲男子因胃氣問題在日間醫療中心接受胃鏡檢查期間休克，據醫療紀錄，他注射麻醉藥後6分鐘便要接受心肺復蘇，其後送院搶救不治，遺下妻子與一對年幼子女。其妻及社區組織協會引述藥廠指引，指死者所用的麻醉藥應由曾受麻醉科或深切治療科受訓者施用，並應持續監察心肺功能。據醫療紀錄，照胃鏡程序涉一名外科專科醫生及兩名護士，但無列明有麻醉科醫生。家屬已向醫委會及護士管理局投訴涉失當，並盼警方展開刑事調查。本報曾向涉事中心查詢，至截稿前未獲回覆。

無指引用異丙酚需麻醉師在場

香港外科醫學院表示不評論個別情况，稱醫生需接受醫專或認可學院正式鎮靜程序訓練後，才可給予病人鎮靜劑，惟現無指引要求給予異丙酚（死者曾用的麻醉藥）時需麻醉科醫生在場，若患者接受中度鎮靜，應由受過適當受訓人員監測其生命表徵，但不一定需由麻醉科醫生進行。醫委會及香港麻醉科醫學院不評論個別個案。

據死者黎紹康妻子提供資料，死者今年年初受胃氣問題困擾，在保險代理介紹下，5月27日往尖沙嘴「尚正外科」向外科專科醫生劉邦茂求診，被診斷患胃痛、打嗝及排便不規律，並於6月10日接受食道胃十二指腸及大腸內視鏡檢查。惟到場家屬獲通知，死者於檢查期間休克，經搶救後送往伊利沙伯醫院，同日不治。

死者妻子黎太憶述事發經過時數度落淚，稱趕到醫院時丈夫已不治，「無諗過咁簡單嘅檢查都可以出意外」。她說當日劉邦茂曾向她解釋，指胃鏡檢查過程一切順利，惟快將完成時死者突然氣促，搶救10多分鐘後無效，並送往急症室。

黎太在社區組織協會協助下，向尚正外科索取丈夫醫療紀錄，發現劉邦茂曾為丈夫施用Propofol-lipuro 1%（即異丙酚），按藥廠指引，此藥需由曾接受麻醉或深切治療訓練者使用，其間需恆常監察患者心肺功能，醫療程序中負責進行醫療程序者，不應同時負責施用異丙酚。

死者有心臟問題 曾患肺結核

藥廠指引需恒常監察心肺功能

黎太翻查醫療紀錄，註明由劉邦茂檢查，麻醉科醫生一欄沒填資料，文件亦列明其丈夫患左心瓣倒流、曾因鼻道狹窄接受手術及曾患肺結核。她質疑事件涉未按指引用藥，或涉醫療失當，已向醫委會及護士管理局投訴劉邦茂及兩名護士，並已發信警方，望調查方向包括涉案醫護刑責。

警雜項隊調查 待驗屍報告

本報昨曾到尚正外科位於尖沙嘴的中心查詢，職員稱劉邦茂「唔喺度」，至於劉是否已離職，職員稱事件已進入法律程序，交由律師跟進，不便再透露任何資料，着記者以電郵查詢。記者其後以電郵再向尚正外科查詢事件，包括當日檢查時是否有人監測生命表徵、有否安排已接受麻醉科等受訓人士用藥，至截稿前未獲回覆。個案已交死因庭跟進並已解剖，警方指案件列作「有人暈倒－送院時死亡」，由尖沙嘴分區雜項調查小隊調查，將向死因裁判官提交報告。至於會否展開刑事調查，警方稱沒有補充。據了解，警方正等候驗屍報告，再決定下一步行動。

麻醉科專科醫生韋玉珍稱，異丙酚可令患者短時間內失去呼吸，故需頻密監察，若發現數十秒無呼吸需採取行動。

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