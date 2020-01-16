港研究：3針復必泰足抗Omicron 科興不夠 專家委會倡成人可打第三針 青少年接種次劑

截至昨日，本港有近69%合資格人口已打兩針疫苗，另有逾33萬人已打第三針，當中逾17.6萬人第三針打科興，逾15.4萬人第三針打復必泰。

溝針亦夠抗體 許樹昌籲補針揀復必泰

港大醫學院及中大醫學院的聯合研究發現，打3針復必泰者，或兩針科興加一針復必泰者，抗體水平可抵禦Omicron變異株，但打3針科興者抗體水平則不足以抵禦。有份領導研究的中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，中和抗體水平需達26個單位才有足夠保護力抵禦Omicron，研究中有23人3針都打復必泰，所有人中和抗體水平都高過26個單位的門檻，平均水平160個單位；兩針科興加一針復必泰者，10人中有9人中和抗體水平達門檻，平均水平60個單位；而3針科興者中和抗體平均水平不足10個單位，10人全未達保護門檻。

許樹昌說，雖然打3針科興的抗體水平未達抵禦Omicron的門檻，但理論上打科興後T細胞仍有保護力、且受變種病毒影響不大。

政府早前已開放讓打了兩針復必泰的高危組別及已打兩針科興者打第三針疫苗，衛生防護中心轄下聯合科學委員會昨進一步建議，18歲或以上、已打兩針復必泰滿6個月者，可打第三針疫苗，若要到海外公幹、讀書等，則可提早至第二針後3個月打第三針。許樹昌重申，科學委員會建議第三針打復必泰，但市民可自行選擇。

青少年隔12周打次針 心肌炎風險大減

此外，因應部分青少年打復必泰後會患心肌炎，聯合科學委員會早前建議，12至17歲青少年只打一針復必泰，委員會昨更新建議，認為該年齡層青少年應打兩針復必泰，但第二針和第一針相隔時間要拉長至最少12周。

疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，因應全球Omicron變種肆虐，各國未打針的兒童成為高危群組，認為本港青少年有需要打兩針疫苗。他引述加拿大數據，若兩針相隔少於30日，18至24歲男性當中，每1萬人打針會有一宗心肌炎個案，若兩針相隔增至逾56日，每1萬人打針會減至0.1宗心肌炎。他估計，拉長復必泰兩針的相隔時間後，本港12至17歲男性打針後心肌炎發生率會由每3000至4000人打針會有一宗心肌炎，減至每1.3萬人打針有一宗心肌炎，亦建議青少年可在大腿注射，減低患心肌炎的可能。

（新冠疫情）