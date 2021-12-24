Omicron疑再入社區 機場工初確 曾與患者共處洗手間 到過屯院湖康診所

明報記者

據衛生防護中心，12月5至11日3.3%輸入個案為Omicron個案，12月12至18日升至35.3%，至本周（19至22日）驗出Omicron以及N501Y與T474K（即Omicron變異病毒株的測試標靶）佔全部輸入個案八成。衛生防護中心總監徐樂堅表示，Omicron已成海外主流，特性是傳播快，尤其聖誕新年回港者多，會盡力在口岸或檢疫地點截停個案。

初確者專用廁所任清潔 毒量低料屬早期

初步疑染Omicron的機場清潔工，主要於機場中場客運大樓指定禁區的一個供等待送院初步確診輸入個案專用的洗手間工作，12月2至20日10次驗出陰性，前日檢測結果初步陽性，Ct值約27至32，同日現病徵，最後上班日期為12月22日。他曾留在該洗手間貯物室，並與初步確診個案於同一時間身處洗手間，可能在洗手間工作期間感染，其Ct值較高，過去21日監測呈陰性，反映在非常早階段找出個案。

衛生防護中心昨到病人曾使用的貯物室、更衣室和休息室抽驗26個環境樣本。衛生防護中心稱，已建議機管局及相關外判商，清潔員只應在初步確診個案用完並離開洗手間後方清潔及消毒，不應在非工作期間逗留洗手間內貯物室。

醫院診所職員檢測 安禧閣封區

另外，醫管局公布他12月13日上午曾到屯門湖康診所求診，並在12月17及20日早上陪同另一人到屯門醫院臨牀腫瘤科專科門診診所覆診，其間有戴口罩，約100名職員須接受檢測，無人被列為密切接觸者。

該名確診清潔工居住的屯門兆禧苑安禧閣昨晚7時半被作出限制與檢測宣告，而任何人於12月1至23日期間曾身處兆禧苑安禧閣逾兩小時，亦要在12月25日或之前接受強制檢測。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，過往有機場員工個案出社區後無爆發，加上今次病人病毒量不高，「市民肯戴口罩，希望無事」。他認為，機場員工應盡快接種第三針，而確診者只打了兩針科興，而且「（第三針）一定要轉BioNTech（復必泰）」。

專家：清潔工未限行動 暫難評估風險

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷盼望，衛生防護中心盡快公布病人的IgM抗體測試結果，病人感染後常見約7日有抗體，如為陽性，代表較大可能早於本月20日的陰性病毒測試為假陰性。他分析，有別於機組人員在家監察時只能外出檢測或購日常用品，清潔工可到處走，暫難評估社區傳播風險。

（新冠疫情）

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