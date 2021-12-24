港聞

港聞一

Omicron疑再入社區 機場工初確 曾與患者共處洗手間 到過屯院湖康診所

【明報專訊】本港八成輸入的新冠病毒個案已屬Omicron變異株，且8日內第二度出現航空業員工疑帶Omicron變異株入社區。在機場初步確診患者專用洗手間工作的64歲男清潔工，本身打了兩針科興，昨驗出疑帶Omicron，他曾與初步確診患者共處洗手間，現被列為與輸入個案有關聯個案。由於他曾到醫管局的屯門湖康診所，又陪人到屯門醫院臨牀腫瘤科專科門診，約100名診所職員須檢測，他所住屯門兆禧苑安禧閣（A座）昨晚亦圍封強制檢測。

明報記者

據衛生防護中心，12月5至11日3.3%輸入個案為Omicron個案，12月12至18日升至35.3%，至本周（19至22日）驗出Omicron以及N501Y與T474K（即Omicron變異病毒株的測試標靶）佔全部輸入個案八成。衛生防護中心總監徐樂堅表示，Omicron已成海外主流，特性是傳播快，尤其聖誕新年回港者多，會盡力在口岸或檢疫地點截停個案。

初確者專用廁所任清潔 毒量低料屬早期

初步疑染Omicron的機場清潔工，主要於機場中場客運大樓指定禁區的一個供等待送院初步確診輸入個案專用的洗手間工作，12月2至20日10次驗出陰性，前日檢測結果初步陽性，Ct值約27至32，同日現病徵，最後上班日期為12月22日。他曾留在該洗手間貯物室，並與初步確診個案於同一時間身處洗手間，可能在洗手間工作期間感染，其Ct值較高，過去21日監測呈陰性，反映在非常早階段找出個案。

衛生防護中心昨到病人曾使用的貯物室、更衣室和休息室抽驗26個環境樣本。衛生防護中心稱，已建議機管局及相關外判商，清潔員只應在初步確診個案用完並離開洗手間後方清潔及消毒，不應在非工作期間逗留洗手間內貯物室。

醫院診所職員檢測 安禧閣封區

另外，醫管局公布他12月13日上午曾到屯門湖康診所求診，並在12月17及20日早上陪同另一人到屯門醫院臨牀腫瘤科專科門診診所覆診，其間有戴口罩，約100名職員須接受檢測，無人被列為密切接觸者。

該名確診清潔工居住的屯門兆禧苑安禧閣昨晚7時半被作出限制與檢測宣告，而任何人於12月1至23日期間曾身處兆禧苑安禧閣逾兩小時，亦要在12月25日或之前接受強制檢測。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，過往有機場員工個案出社區後無爆發，加上今次病人病毒量不高，「市民肯戴口罩，希望無事」。他認為，機場員工應盡快接種第三針，而確診者只打了兩針科興，而且「（第三針）一定要轉BioNTech（復必泰）」。

專家：清潔工未限行動 暫難評估風險

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷盼望，衛生防護中心盡快公布病人的IgM抗體測試結果，病人感染後常見約7日有抗體，如為陽性，代表較大可能早於本月20日的陰性病毒測試為假陰性。他分析，有別於機組人員在家監察時只能外出檢測或購日常用品，清潔工可到處走，暫難評估社區傳播風險。

（新冠疫情）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com/ 9181 4676

上 / 下一篇新聞

港研究：3針復必泰足抗Omicron 科興不夠 專家委會倡成人可打第三針 青少年接種次劑
港研究：3針復必泰足抗Omicron 科興不夠 專家委會倡成人可打第三針 青少年接種次劑
4周4300青少年打科興 劉宇隆認有落差
4周4300青少年打科興 劉宇隆認有落差
檢視半年疫苗用量 防護中心：需要時增購
檢視半年疫苗用量 防護中心：需要時增購
男子醫療中心照胃鏡亡 家屬促警調查 麻醉6分鐘需心肺復蘇 涉事中心未有回覆
男子醫療中心照胃鏡亡 家屬促警調查 麻醉6分鐘需心肺復蘇 涉事中心未有回覆
涉事中心曾持暫准牌 無牌經營罰則明年方生效
涉事中心曾持暫准牌 無牌經營罰則明年方生效
遺年幼子女 5歲女常問爸爸何時回家
遺年幼子女 5歲女常問爸爸何時回家
議員增加20人 立法會大樓擴建 議助臨時辦公室共用空間工作 議員憂私隱
議員增加20人 立法會大樓擴建 議助臨時辦公室共用空間工作 議員憂私隱
美食車先導計劃 明年6月結束
美食車先導計劃 明年6月結束
滑翔傘掛樹 七旬翁命喪石澳 疑遇强風失控 專家料吹反向風
滑翔傘掛樹 七旬翁命喪石澳 疑遇强風失控 專家料吹反向風
涉網上鼓吹「平安夜革命」 警再拘4人
涉網上鼓吹「平安夜革命」 警再拘4人
污水井意外死者家屬：資方未否認只戴外科口罩
污水井意外死者家屬：資方未否認只戴外科口罩
「水炮車超預算2.6倍」 警：報道欠準誤導
「水炮車超預算2.6倍」 警：報道欠準誤導
偵探社尋親不果未退款 海關拘東主涉違商品例
偵探社尋親不果未退款 海關拘東主涉違商品例
海關破「野貓式」走私 檢Botox針劑拘一男
海關破「野貓式」走私 檢Botox針劑拘一男
休班女警入屋查姊妹 公職失當罪脫
休班女警入屋查姊妹 公職失當罪脫
前記者認偷拍裙底 下月判刑
前記者認偷拍裙底 下月判刑
英語案准陪審聽中譯 終院裁不公發還重審
英語案准陪審聽中譯 終院裁不公發還重審
新城市踏國旗砸港鐵 3人暴動罪成
新城市踏國旗砸港鐵 3人暴動罪成
鋼柱擲速龍 女編輯傷人盜竊罪成
鋼柱擲速龍 女編輯傷人盜竊罪成
軍營烙印 化入皇后山邨
軍營烙印 化入皇后山邨
消防區長：外圍射水無果 轉「進攻」入倉撲火
消防區長：外圍射水無果 轉「進攻」入倉撲火
推撞院友致死 葵涌醫院精神病人裁誤殺
推撞院友致死 葵涌醫院精神病人裁誤殺
申訴署促源頭打擊私油 保安局稱不可行拒接納
申訴署促源頭打擊私油 保安局稱不可行拒接納
10年16萬隻狗未續牌打針 公署批漁署被動
10年16萬隻狗未續牌打針 公署批漁署被動
月底禁售象牙 商戶存貨47噸 業界稱將向政府索償
月底禁售象牙 商戶存貨47噸 業界稱將向政府索償
置地告HKTV mall 指推廣活動侵權
置地告HKTV mall 指推廣活動侵權
大灣區GBA時政一周：廣深城市更新 新世界奪3項目
大灣區GBA時政一周：廣深城市更新 新世界奪3項目
大灣區GBA時政一周：廣州人，動起來！
大灣區GBA時政一周：廣州人，動起來！
灣區手記：品牌無限好，國潮與養老 ／文：尚東美
灣區手記：品牌無限好，國潮與養老 ／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】潘焯鴻讚梁熙 籲退黨免變阿鼎 梁反邀過檔做義務顧問
【Emily】潘焯鴻讚梁熙 籲退黨免變阿鼎 梁反邀過檔做義務顧問
【Emily】港區天主教聖公會聖誕文告 周守仁：多陪所愛 陳謳明：尋復和之道
【Emily】港區天主教聖公會聖誕文告 周守仁：多陪所愛 陳謳明：尋復和之道
【Emily】同鄉社團花車巡遊賀選舉圓滿 民局：已提防疫
【Emily】同鄉社團花車巡遊賀選舉圓滿 民局：已提防疫
【Emily】自家爆谷贈財爺 羅庭德籲助青年創業
【Emily】自家爆谷贈財爺 羅庭德籲助青年創業
【Emily】「非每年加啲嘢」 邱達根爭IT政策藍圖
【Emily】「非每年加啲嘢」 邱達根爭IT政策藍圖
【Emily】前區議員聯署 批譚國僑等為馮檢基拉票
【Emily】前區議員聯署 批譚國僑等為馮檢基拉票