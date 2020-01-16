【Emily】田北辰：有人為做票王「扣帽子」 為阿鼎滅火 李慧琼搭膊頭：Ｍichael唔係嬲呀？

【明報專訊】90名候任立法會議員一連兩日分界別見記者，展示團結。民建聯周浩鼎喺選舉論壇上，曾破口大罵同屬建制派嘅實政圓桌田北辰（田二少，Ｍichael）係「二五仔」，兩人最終雙雙當選。田二少噚日就喺記招開火，不點名批評「有所謂自己人」，知道手握黨鐵票，會高票當選，仍然為做「票王」而扣帽子、玩泥漿摔角。同場嘅周浩鼎喺傳媒提問下回應，佢形容「過咗去嘅事過咗去」，希望大家聚焦向前望，又話未來議會好多嘢要做，例如推動工業發展更重要。