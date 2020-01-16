【Emily】田北辰：有人為做票王「扣帽子」 為阿鼎滅火 李慧琼搭膊頭：Ｍichael唔係嬲呀？

【明報專訊】90名候任立法會議員一連兩日分界別見記者，展示團結。民建聯周浩鼎喺選舉論壇上，曾破口大罵同屬建制派嘅實政圓桌田北辰（田二少，Ｍichael）係「二五仔」，兩人最終雙雙當選。田二少噚日就喺記招開火，不點名批評「有所謂自己人」，知道手握黨鐵票，會高票當選，仍然為做「票王」而扣帽子、玩泥漿摔角。同場嘅周浩鼎喺傳媒提問下回應，佢形容「過咗去嘅事過咗去」，希望大家聚焦向前望，又話未來議會好多嘢要做，例如推動工業發展更重要。
同場直選議員記招
周浩鼎：過咗去嘅事過咗去
田二少噚日發言，話今次選舉最大得着，係「點改制度，人嘅本性唔會變」，雖然良好意願係今次選舉有良性競爭，「擇優唔係鬥劣」，然後就批評有「自己人」用以前對手嘅招數「扣帽子」；並話擔心中央所講嘅良性競爭係咪會出現，呼籲未來議員同事，有任何事件要辯論都應對事不對人，唔好點名、扣帽子，因為無助團結，同齊齊監察政府。
選戰得着 田：制度變人性不變
二少講呢番話時，坐喺隔籬嘅工聯會陳穎欣眼帶笑意咁向後望咗望；喺後一排嘅周浩鼎就木無表情。新界西北選舉結果，阿鼎有93,195票，二少有40,009票。
記者會後，民建聯主席李慧琼緊隨二少離開記招場地，為黨友撲火，搭住二少膊頭，講咗句「Michael唔係嬲呀？」。李慧琼噚晚喺facebook轉貼二人搭膊頭嘅相，留言「#期望建制議會大團結」。