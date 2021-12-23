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港聞
2021年12月23日星期四
港聞二
污水井泄沼氣 兩工人暈倒墮斃 機管局地盤另3同事不適 遺屬質疑只配備外科口罩
質疑有指引無巡查 遺屬促官商交代
06年同類命案僱主罰5萬 工權會：欠阻嚇
首期低至4萬 3綠置居最快3季後派表 青富苑蝶翠苑500貨尾滯銷 擬納「特快公屋編配」
國產3水炮車到港 耗990萬
刑檢報告：遺憾外界「政治檢控」指控 「特別職務組」負責多宗國安法案件 報告未提
涉公眾秩序覆核 律政司14宗全得直加刑
陳克勤稱選舉過程「五光十色」 吳秋北：參選的都是建制一部分 林素蔚：不算建制派 是「貼地民生派」
外交部劉光源：中央支持港民主發展「從未動搖」
下周推電子簽證 首階段涵外傭入境申請
涉假聘請「充人頭」 7人騙保就業被捕
律政司上訴 暴動罪脫陳虹秀再被捕 偕同案3人准保釋禁離港 另4人下落不明
「難證畏罪逃跑」5人灣仔暴動罪脫 違蒙面法罪成
汽油彈擲警署 兩男生判入教導所
打幼貓掟牆 投行顧問囚10周
煙頭燬雜物屋 獨居六旬婦偕貓狗不治
控與女生性交案 對話談性行為過程 教師：講鹹古
針後中風索賠遭拒 始悉專家評無關 事主女兒悔聽政府呼籲 民主黨促交代評估詳情
醫局跟隨政府新規 已打針方准入公院
專家倡限酒店檢疫人數 業界稱爆滿籲另建設施
支聯會拒交資料案 梁錦威認罪囚3個月
鄒幸彤續被拒保釋 旁聽男戴帽與官爭拗
《頭條》辱警部分覆核得直 通訊局上訴
利用善心街頭騙財50萬 無業女被捕
官指校長證供有疑點 兆霖家長脫襲擊罪
消防掃非法油站 檢5.2萬升柴油
大灣區GBA專題：補貼續減 趕買新能源車尾班車
大灣區GBA專題：廣州充電站最多 均價最低
尊子漫畫
【Emily】田北辰：有人為做票王「扣帽子」 為阿鼎滅火 李慧琼搭膊頭：Ｍichael唔係嬲呀？
【Emily】「縫紉媽媽」舊物料華麗轉新 中環站有得睇
【Emily】聖誕寫揮春 梁家傑：願港人磊落
【Emily】為病童打氣 何詩蓓戴聖誕帽拍片
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尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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污水井泄沼氣 兩工人暈倒墮斃 機管局地盤另3同事不適 遺屬質疑只配備外科口罩
質疑有指引無巡查 遺屬促官商交代
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