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大灣區GBA專題：補貼續減 趕買新能源車尾班車

【明報專訊】居住在內地及平日多以汽車代步的人士要留意，內地對新能源汽車補貼將於明年再減少10%，如趕及於今年底前繳付訂金，部分車廠可以預留今年補貼優惠至明年3月底。事實上，內地新能源汽車補貼計劃已經實施9年，加上內地爭取於2030年到碳達峰及2060年達到碳中和，未來燃油汽車將會逐步淘汰，因此現時是以平價購買新能源汽車的好時機。

明報記者 黃清瑤

內地早於2013年已是減碳排放的先鋒。為推動綠色經濟，內地對各類型電動車提供購買補貼，當中，如國民買入非充電式混合動力車，可以獲補貼3000元（人民幣，下同），買入充電式混合動力車可補貼4000至5萬元，買入純電動車可以補貼最多6萬元。惟當時充電配套不足、電動車開發商不多，即使往後幾年國家持續提高補貼費用，國民買入純電動車的意欲依然不高。

明年純電動車補貼最多不足2萬

直至近年，國家主席習近平國際會議上表明，中國會爭取在2060年前實現碳中和後，不少傳統汽油車發展商紛紛轉型及研發電動車，內地充電裝置亦與日俱增，電動車需求量持續上升。2022年，電動車購買補貼計劃將踏入第10個年頭，當局表示，將會進一步減少補貼。有意購買及領取補貼者，不妨留意相關條款及細則。

2020年的能源汽車補貼規定，（一）只能續航300公里的車型不再提供補貼；（二）新能源汽車補貼錢售價必須低於30萬元；（三）如電動車電池可以換電，則沒有價格限制。至於補貼價格方面，要視乎汽車類型及續航距離。以純電動車來說，如續航距離介乎300至400公里，最多可補貼1.62萬元，續航距離超過400公里，最多可補貼2.25萬元。若為插電式混合車，每輛車最多可補貼8500元（見表1）。

補貼多少亦視乎電池質素。政策表明，如電動車電池能量密度（即每電池單位重量所能儲存的電能量）為161Wh/kg或以上，可獲最多補貼上限；如電池能量密度為141至160Wh/kg，按照90%補貼；如電池能量密度為125至140Wh/kg，按照80%補貼。舉例來說，如果國民購買續航距離超過400公里的純電動車，電池能量密度為161Wh/kg或以上，就可以獲得最多2.25萬元補貼；但如電池能量密度為141至160Wh/kg，補貼就只有2.025萬元；電池能量密度為125至140Wh/kg，補貼就只有1.8萬元（見表2）。

2021年的補貼規定及要求沒有改變，但補貼金額上限按2020年減少20%，2022年的上限補貼金額則按2020年減少30%。雖然有關部門至今未發布確實補貼金額，但以2020年補貼金額計算，如純電動車的續航距離介乎300至400公里，補貼金額會由1.62萬元，大幅減少至1.134萬元；續航距離超過400公里，補貼由2.25萬元下調至1.575萬元。

蔚來預留今年優惠至明年3月底

因此，若有意購買電動車或插電式混合車，應趕及於今年底前購買。國內不少電車廠亦因應補貼計劃變化作出調整，如蔚來（美：NIO）容許購買者於今年12月31日前支付訂金及明年3月31日或以前繳交餘下款項，就可以繼續享有2021年的國家補貼。至於特斯拉（美：TSLA）表示，明年車輛價格會再度上調。

假設有意購買比亞迪-漢EV-標準續航版豪華型電動車，零售價為22.6萬元，由於續航距離超過400公里及電池能量密度介乎141至160Wh/kg，補貼金額為1.62萬元，補貼後價格為20.98萬元。如明年才買入，預計補貼金額為1.44萬元，補貼後價格為21.16萬元。

[活在灣區]

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