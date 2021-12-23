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官指校長證供有疑點 兆霖家長脫襲擊罪

【明報專訊】香港路德會增城兆霖學校女校長今年6月在校門外疑遭時任家教會委員襲擊，該家長否認一項普通襲擊罪，昨被裁定罪名不成立。裁判官施祖堯指出，事主與目擊的一名教育局主任證供有矛盾，加上事主供辭令法庭有「疑慮」，後者則是一名獨立證人，證供亦清晰，故不接納事主供辭，僅依賴證人稱沒看到事主受襲。

被告林靜霞（圖，39歲）被控今年6月1日在路德會增城兆霖學校外襲擊該校校長許詩禮。林在庭外表示，「你無做過，當然係判你無罪」，她承認當時衝上前是衝動，但解釋教育局學校發展主任楊永豪曾稱趕時間，故冀把握時間商討校政。而事主突然挨向前，她以為事主跌倒，下意識接住事主，旋即遭事主指控受襲。

官司花盡婆婆遺產 被告哽咽

她亦哽咽稱，官司花盡婆婆的遺產，「覺得好對唔住婆婆」，但認為自己沒做錯，不應白白留案底，又冀事主「回頭是岸」。

施官總結案情稱，事主許詩禮及時任助理校長孫福晉皆稱，被告衝前至事主及楊永豪之間，繼而推撞事主；惟楊永豪稱與事主距離甚近，沒空間容納一人。

官指目擊者供辭清晰合理

事主供稱被告站在其左方，應最接近她的左手，她卻稱被告襲擊其右手，施官說「令本席有點懷疑」被告是否在該情况下襲擊事主。加上事主供稱醫生指她的手「紅咗」，醫療報告則沒反映傷勢，故對其供辭「有進一步疑慮」；反觀楊永豪的供辭清晰、合理，故僅接納楊的供辭，不接納事主和孫福晉的供辭。

施官續稱，被告當時衝上前「無疑讓人懷疑」，但楊永豪供稱沒看到被告襲擊事主，裁定被告罪脫。辯方申請訟費，施官認為被告衝前「自招嫌疑」拒批。

【案件編號：TMCC 1584/21】

相關字詞﹕屯門裁判法院 罪名不成立 校長 普通襲擊 兆霖學校

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