官指校長證供有疑點 兆霖家長脫襲擊罪

被告林靜霞（圖，39歲）被控今年6月1日在路德會增城兆霖學校外襲擊該校校長許詩禮。林在庭外表示，「你無做過，當然係判你無罪」，她承認當時衝上前是衝動，但解釋教育局學校發展主任楊永豪曾稱趕時間，故冀把握時間商討校政。而事主突然挨向前，她以為事主跌倒，下意識接住事主，旋即遭事主指控受襲。

官司花盡婆婆遺產 被告哽咽

她亦哽咽稱，官司花盡婆婆的遺產，「覺得好對唔住婆婆」，但認為自己沒做錯，不應白白留案底，又冀事主「回頭是岸」。

施官總結案情稱，事主許詩禮及時任助理校長孫福晉皆稱，被告衝前至事主及楊永豪之間，繼而推撞事主；惟楊永豪稱與事主距離甚近，沒空間容納一人。

官指目擊者供辭清晰合理

事主供稱被告站在其左方，應最接近她的左手，她卻稱被告襲擊其右手，施官說「令本席有點懷疑」被告是否在該情况下襲擊事主。加上事主供稱醫生指她的手「紅咗」，醫療報告則沒反映傷勢，故對其供辭「有進一步疑慮」；反觀楊永豪的供辭清晰、合理，故僅接納楊的供辭，不接納事主和孫福晉的供辭。

施官續稱，被告當時衝上前「無疑讓人懷疑」，但楊永豪供稱沒看到被告襲擊事主，裁定被告罪脫。辯方申請訟費，施官認為被告衝前「自招嫌疑」拒批。

【案件編號：TMCC 1584/21】