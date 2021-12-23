利用善心街頭騙財50萬 無業女被捕

稱貨物被鎖 需資金周轉

屯門警區刑事調查督察霍靉琳表示，警方於11月接獲一名68歲婦人報案，稱在屯門街頭遇到一名女子搭訕，訛稱有大批貨物被鎖於貨倉內，急需金錢聘請開鎖師傅。事主不虞有詐，借錢給予該名女子。

着老婦財仔借錢 騙40多萬

其後該女子進一步訛稱生意出問題急需現金周轉，游說事主到財務公司代她借錢投資，騙取得40多萬元，之後失去聯絡。直至事主告知家人後才發現受騙。

屯門警區刑事調查隊及刑事支援隊聯手調查案件，發現共有8名事主被該名女騙徒以相同手法欺騙，年齡介乎26至68歲，損失由300至40多萬元不等，合共50多萬元。

經深入調查及情報分析後，警方鎖定騙徒身分，周一晚在屯門區內以涉嫌以欺騙手段取得財產拘捕一名38歲姓陳無業女子，行動中檢獲涉案3部手提電話及銀行收據。案件現由屯門警區刑事支援隊跟進，疑犯現正被警方扣留調查。

警方呼籲若有市民遇到騙徒使用類似犯案手法，藉詞借錢開鎖，即致電3661 5855聯絡屯門警區刑事支援隊。警方提醒市民，年近歲晚，騙徒會以五花八門的手法行騙，若在街上有人藉詞接近，切勿輕信而披露個人資料及借出金錢。另外，市民亦應多留意家中長者及保持溝通，若懷疑遇到騙案應聯絡警方。