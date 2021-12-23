支聯會拒交資料案 梁錦威認罪囚3個月

連六四集結案 總刑期11月

被告梁錦威（36歲）庭上表示「欲加之罪，何患無辭，我認罪」，遭羅官質疑，問梁是否被迫、無辦法才認罪，梁重申「認罪」。辯方律師求情稱，梁於今年擔任葵青區議會主席，服務市民。

法官羅德泉判刑指，被告是有組織及經考慮後拒絕提交資料，與只涉一名被告，或出於其他原因而未能交資料的案件「大大不同」。

官：有組織地刻意拒交

羅官指當時警方調查嚴重案件，其後檢取了所要求的資料，證明該些資料存在，並非遺失，而是被告刻意拒交。就本罪最高刑罰為監禁6個月及罰款10萬元，羅官以4個半月為量刑起點。梁錦威早前就六四集結案被判囚9個月，羅官考慮總刑期後判囚3個月，其中兩個月分期執行。

控方案情指，警務處長根據國安法實施細則附表5第3（1）條規定，於今年8月25日發出書面通知，要求支聯會9月7日前提供資料，並送達通知予梁錦威等幹事。梁和其他被告於9月5日開記者會，及於9月7日到警總遞交公開信，表明不會向國安處提供被要求的任何資料，梁至今並無提供資料。

梁於9月8日被捕，警誡下稱「我哋唔交資料畀警方嘅原因，已經喺公開信講晒」。他亦承認支聯會整個團體決定拒絕向警方提交資料。警方在9月9日搜查六四紀念館及支聯會倉庫，檢取了多份會議紀錄和財務報表等，包括警方要求的資料。

本案共有5名被告，鄒幸彤、鄧岳君、梁錦威、陳多偉及徐漢光；梁認罪後，其餘4人的案件將押後明年1月25日預審。

【案件編號：WKCC3633/21】

明報記者

（港區國安法）