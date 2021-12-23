港聞

港聞二

支聯會拒交資料案 梁錦威認罪囚3個月

【明報專訊】支聯會拒應警方國安處要求交出資料，前副主席鄒幸彤和常委共5人被控「沒有遵從通知規定提供資料罪」，其中梁錦威（圖）昨在西九龍裁判法院認罪，被判監禁3個月，其中一個月與早前六四集結案同期執行，即加監兩月，總刑期11個月。署理總裁判官、國安法指定法官羅德泉指被告有組織地、經考慮後刻意拒絕交出資料，判監恰當。

連六四集結案 總刑期11月

被告梁錦威（36歲）庭上表示「欲加之罪，何患無辭，我認罪」，遭羅官質疑，問梁是否被迫、無辦法才認罪，梁重申「認罪」。辯方律師求情稱，梁於今年擔任葵青區議會主席，服務市民。

法官羅德泉判刑指，被告是有組織及經考慮後拒絕提交資料，與只涉一名被告，或出於其他原因而未能交資料的案件「大大不同」。

官：有組織地刻意拒交

羅官指當時警方調查嚴重案件，其後檢取了所要求的資料，證明該些資料存在，並非遺失，而是被告刻意拒交。就本罪最高刑罰為監禁6個月及罰款10萬元，羅官以4個半月為量刑起點。梁錦威早前就六四集結案被判囚9個月，羅官考慮總刑期後判囚3個月，其中兩個月分期執行。

控方案情指，警務處長根據國安法實施細則附表5第3（1）條規定，於今年8月25日發出書面通知，要求支聯會9月7日前提供資料，並送達通知予梁錦威等幹事。梁和其他被告於9月5日開記者會，及於9月7日到警總遞交公開信，表明不會向國安處提供被要求的任何資料，梁至今並無提供資料。

梁於9月8日被捕，警誡下稱「我哋唔交資料畀警方嘅原因，已經喺公開信講晒」。他亦承認支聯會整個團體決定拒絕向警方提交資料。警方在9月9日搜查六四紀念館及支聯會倉庫，檢取了多份會議紀錄和財務報表等，包括警方要求的資料。

本案共有5名被告，鄒幸彤、鄧岳君、梁錦威、陳多偉及徐漢光；梁認罪後，其餘4人的案件將押後明年1月25日預審。

【案件編號：WKCC3633/21】

明報記者

（港區國安法）

相關字詞﹕支聯會常委 西九龍裁判法院 梁錦威 沒有遵從通知規定提供資料罪 港區國安法

上 / 下一篇新聞

污水井泄沼氣 兩工人暈倒墮斃 機管局地盤另3同事不適 遺屬質疑只配備外科口罩
污水井泄沼氣 兩工人暈倒墮斃 機管局地盤另3同事不適 遺屬質疑只配備外科口罩
質疑有指引無巡查 遺屬促官商交代
質疑有指引無巡查 遺屬促官商交代
06年同類命案僱主罰5萬 工權會：欠阻嚇
06年同類命案僱主罰5萬 工權會：欠阻嚇
首期低至4萬 3綠置居最快3季後派表 青富苑蝶翠苑500貨尾滯銷 擬納「特快公屋編配」
首期低至4萬 3綠置居最快3季後派表 青富苑蝶翠苑500貨尾滯銷 擬納「特快公屋編配」
國產3水炮車到港 耗990萬
國產3水炮車到港 耗990萬
刑檢報告：遺憾外界「政治檢控」指控 「特別職務組」負責多宗國安法案件 報告未提
刑檢報告：遺憾外界「政治檢控」指控 「特別職務組」負責多宗國安法案件 報告未提
涉公眾秩序覆核 律政司14宗全得直加刑
涉公眾秩序覆核 律政司14宗全得直加刑
陳克勤稱選舉過程「五光十色」 吳秋北：參選的都是建制一部分 林素蔚：不算建制派 是「貼地民生派」
陳克勤稱選舉過程「五光十色」 吳秋北：參選的都是建制一部分 林素蔚：不算建制派 是「貼地民生派」
外交部劉光源：中央支持港民主發展「從未動搖」
外交部劉光源：中央支持港民主發展「從未動搖」
下周推電子簽證 首階段涵外傭入境申請
下周推電子簽證 首階段涵外傭入境申請
涉假聘請「充人頭」 7人騙保就業被捕
涉假聘請「充人頭」 7人騙保就業被捕
律政司上訴 暴動罪脫陳虹秀再被捕 偕同案3人准保釋禁離港 另4人下落不明
律政司上訴 暴動罪脫陳虹秀再被捕 偕同案3人准保釋禁離港 另4人下落不明
「難證畏罪逃跑」5人灣仔暴動罪脫 違蒙面法罪成
「難證畏罪逃跑」5人灣仔暴動罪脫 違蒙面法罪成
汽油彈擲警署 兩男生判入教導所
汽油彈擲警署 兩男生判入教導所
打幼貓掟牆 投行顧問囚10周
打幼貓掟牆 投行顧問囚10周
煙頭燬雜物屋 獨居六旬婦偕貓狗不治
煙頭燬雜物屋 獨居六旬婦偕貓狗不治
控與女生性交案 對話談性行為過程 教師：講鹹古
控與女生性交案 對話談性行為過程 教師：講鹹古
針後中風索賠遭拒 始悉專家評無關 事主女兒悔聽政府呼籲 民主黨促交代評估詳情
針後中風索賠遭拒 始悉專家評無關 事主女兒悔聽政府呼籲 民主黨促交代評估詳情
醫局跟隨政府新規 已打針方准入公院
醫局跟隨政府新規 已打針方准入公院
專家倡限酒店檢疫人數 業界稱爆滿籲另建設施
專家倡限酒店檢疫人數 業界稱爆滿籲另建設施
鄒幸彤續被拒保釋 旁聽男戴帽與官爭拗
鄒幸彤續被拒保釋 旁聽男戴帽與官爭拗
《頭條》辱警部分覆核得直 通訊局上訴
《頭條》辱警部分覆核得直 通訊局上訴
利用善心街頭騙財50萬 無業女被捕
利用善心街頭騙財50萬 無業女被捕
官指校長證供有疑點 兆霖家長脫襲擊罪
官指校長證供有疑點 兆霖家長脫襲擊罪
消防掃非法油站 檢5.2萬升柴油
消防掃非法油站 檢5.2萬升柴油
大灣區GBA專題：補貼續減 趕買新能源車尾班車
大灣區GBA專題：補貼續減 趕買新能源車尾班車
大灣區GBA專題：廣州充電站最多 均價最低
大灣區GBA專題：廣州充電站最多 均價最低
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】田北辰：有人為做票王「扣帽子」 為阿鼎滅火 李慧琼搭膊頭：Ｍichael唔係嬲呀？
【Emily】田北辰：有人為做票王「扣帽子」 為阿鼎滅火 李慧琼搭膊頭：Ｍichael唔係嬲呀？
【Emily】「縫紉媽媽」舊物料華麗轉新 中環站有得睇
【Emily】「縫紉媽媽」舊物料華麗轉新 中環站有得睇
【Emily】聖誕寫揮春 梁家傑：願港人磊落
【Emily】聖誕寫揮春 梁家傑：願港人磊落
【Emily】為病童打氣 何詩蓓戴聖誕帽拍片
【Emily】為病童打氣 何詩蓓戴聖誕帽拍片
【Emily】考牌復故業 落選電工：選舉翌日上堂 會計妹fb改名「文在野」續監察政府
【Emily】考牌復故業 落選電工：選舉翌日上堂 會計妹fb改名「文在野」續監察政府
【Emily】旅局慶虎年 唔搞巡遊搞桌遊
【Emily】旅局慶虎年 唔搞巡遊搞桌遊