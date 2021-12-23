專家倡限酒店檢疫人數 業界稱爆滿籲另建設施

港府前日宣布，涉Omicron個案曾入住的檢疫酒店，個案離開後相鄰和對面住客須7日每天檢測，若已離開則要在社區額外檢測。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷昨在港台節目《千禧年代》指，患者確診後再追蹤會有一定滯後，惟要住客在社區檢測是合乎要求。

曾祈殷指出，現時環球充斥Omicron個案，料香港未來將面對更大風險，港府應考慮更完善措施，包括限制入住檢疫酒店旅客人數、各人房間應保持距離，同時加強消毒和空氣流通，可減低酒店內傳播機率。

指節日檔期訂房增難請人 壓力極大

早前政府專家顧問許樹昌建議設酒店專門接收有Omicron個案地區抵港者，香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城稱未聽聞此措施，現時酒店業已參與抵港旅客及外傭檢疫工作，節日前後入住人數增，近日不少酒店入住率達九成甚至爆滿，同時難聘請員工，致長期人手不足，業界承受極大壓力。李認為不能單靠酒店檢疫，建議港府構思其他方法，如參考內地覓地建臨時設施應付需求。

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