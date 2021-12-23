港聞

港聞二

專家倡限酒店檢疫人數 業界稱爆滿籲另建設施

【明報專訊】港府日前收緊出現新冠變異株Omicron個案的酒店檢疫安排，確診者附近住客要連續7日每天檢測。有專家認為措施仍滯後，建議限制入住人數減低風險；惟業界稱假日前後需求增，難單靠酒店檢疫，倡建臨時設施應付。

港府前日宣布，涉Omicron個案曾入住的檢疫酒店，個案離開後相鄰和對面住客須7日每天檢測，若已離開則要在社區額外檢測。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷昨在港台節目《千禧年代》指，患者確診後再追蹤會有一定滯後，惟要住客在社區檢測是合乎要求。

曾祈殷指出，現時環球充斥Omicron個案，料香港未來將面對更大風險，港府應考慮更完善措施，包括限制入住檢疫酒店旅客人數、各人房間應保持距離，同時加強消毒和空氣流通，可減低酒店內傳播機率。

指節日檔期訂房增難請人 壓力極大

早前政府專家顧問許樹昌建議設酒店專門接收有Omicron個案地區抵港者，香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城稱未聽聞此措施，現時酒店業已參與抵港旅客及外傭檢疫工作，節日前後入住人數增，近日不少酒店入住率達九成甚至爆滿，同時難聘請員工，致長期人手不足，業界承受極大壓力。李認為不能單靠酒店檢疫，建議港府構思其他方法，如參考內地覓地建臨時設施應付需求。

（新冠疫情）

上 / 下一篇新聞

污水井泄沼氣 兩工人暈倒墮斃 機管局地盤另3同事不適 遺屬質疑只配備外科口罩
污水井泄沼氣 兩工人暈倒墮斃 機管局地盤另3同事不適 遺屬質疑只配備外科口罩
質疑有指引無巡查 遺屬促官商交代
質疑有指引無巡查 遺屬促官商交代
06年同類命案僱主罰5萬 工權會：欠阻嚇
06年同類命案僱主罰5萬 工權會：欠阻嚇
首期低至4萬 3綠置居最快3季後派表 青富苑蝶翠苑500貨尾滯銷 擬納「特快公屋編配」
首期低至4萬 3綠置居最快3季後派表 青富苑蝶翠苑500貨尾滯銷 擬納「特快公屋編配」
國產3水炮車到港 耗990萬
國產3水炮車到港 耗990萬
刑檢報告：遺憾外界「政治檢控」指控 「特別職務組」負責多宗國安法案件 報告未提
刑檢報告：遺憾外界「政治檢控」指控 「特別職務組」負責多宗國安法案件 報告未提
涉公眾秩序覆核 律政司14宗全得直加刑
涉公眾秩序覆核 律政司14宗全得直加刑
陳克勤稱選舉過程「五光十色」 吳秋北：參選的都是建制一部分 林素蔚：不算建制派 是「貼地民生派」
陳克勤稱選舉過程「五光十色」 吳秋北：參選的都是建制一部分 林素蔚：不算建制派 是「貼地民生派」
外交部劉光源：中央支持港民主發展「從未動搖」
外交部劉光源：中央支持港民主發展「從未動搖」
下周推電子簽證 首階段涵外傭入境申請
下周推電子簽證 首階段涵外傭入境申請
涉假聘請「充人頭」 7人騙保就業被捕
涉假聘請「充人頭」 7人騙保就業被捕
律政司上訴 暴動罪脫陳虹秀再被捕 偕同案3人准保釋禁離港 另4人下落不明
律政司上訴 暴動罪脫陳虹秀再被捕 偕同案3人准保釋禁離港 另4人下落不明
「難證畏罪逃跑」5人灣仔暴動罪脫 違蒙面法罪成
「難證畏罪逃跑」5人灣仔暴動罪脫 違蒙面法罪成
汽油彈擲警署 兩男生判入教導所
汽油彈擲警署 兩男生判入教導所
打幼貓掟牆 投行顧問囚10周
打幼貓掟牆 投行顧問囚10周
煙頭燬雜物屋 獨居六旬婦偕貓狗不治
煙頭燬雜物屋 獨居六旬婦偕貓狗不治
控與女生性交案 對話談性行為過程 教師：講鹹古
控與女生性交案 對話談性行為過程 教師：講鹹古
針後中風索賠遭拒 始悉專家評無關 事主女兒悔聽政府呼籲 民主黨促交代評估詳情
針後中風索賠遭拒 始悉專家評無關 事主女兒悔聽政府呼籲 民主黨促交代評估詳情
醫局跟隨政府新規 已打針方准入公院
醫局跟隨政府新規 已打針方准入公院
支聯會拒交資料案 梁錦威認罪囚3個月
支聯會拒交資料案 梁錦威認罪囚3個月
鄒幸彤續被拒保釋 旁聽男戴帽與官爭拗
鄒幸彤續被拒保釋 旁聽男戴帽與官爭拗
《頭條》辱警部分覆核得直 通訊局上訴
《頭條》辱警部分覆核得直 通訊局上訴
利用善心街頭騙財50萬 無業女被捕
利用善心街頭騙財50萬 無業女被捕
官指校長證供有疑點 兆霖家長脫襲擊罪
官指校長證供有疑點 兆霖家長脫襲擊罪
消防掃非法油站 檢5.2萬升柴油
消防掃非法油站 檢5.2萬升柴油
大灣區GBA專題：補貼續減 趕買新能源車尾班車
大灣區GBA專題：補貼續減 趕買新能源車尾班車
大灣區GBA專題：廣州充電站最多 均價最低
大灣區GBA專題：廣州充電站最多 均價最低
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】田北辰：有人為做票王「扣帽子」 為阿鼎滅火 李慧琼搭膊頭：Ｍichael唔係嬲呀？
【Emily】田北辰：有人為做票王「扣帽子」 為阿鼎滅火 李慧琼搭膊頭：Ｍichael唔係嬲呀？
【Emily】「縫紉媽媽」舊物料華麗轉新 中環站有得睇
【Emily】「縫紉媽媽」舊物料華麗轉新 中環站有得睇
【Emily】聖誕寫揮春 梁家傑：願港人磊落
【Emily】聖誕寫揮春 梁家傑：願港人磊落
【Emily】為病童打氣 何詩蓓戴聖誕帽拍片
【Emily】為病童打氣 何詩蓓戴聖誕帽拍片
【Emily】考牌復故業 落選電工：選舉翌日上堂 會計妹fb改名「文在野」續監察政府
【Emily】考牌復故業 落選電工：選舉翌日上堂 會計妹fb改名「文在野」續監察政府
【Emily】旅局慶虎年 唔搞巡遊搞桌遊
【Emily】旅局慶虎年 唔搞巡遊搞桌遊