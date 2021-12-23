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港聞二

醫局跟隨政府新規 已打針方准入公院

【明報專訊】本港昨增7宗新冠病毒輸入個案，另確認7宗早前個案涉Omicron病毒株，至昨日累計34宗Omicron個案。港府推「疫苗氣泡」，明年2月中起政府僱員因公入政府大樓需出示接種疫苗證明，醫管局昨預告屆時轄下醫院及診所跟隨，而明年1月4日起未打針員工亦須3日一檢。

另外，公務員事務局昨晚回覆查詢稱，「疫苗氣泡」涉及的政府僱員包括公務員、非公務員合約僱員及退休後服務合約僱員。

再添7宗Omicron 累計34病例

新增7宗個案全已打至少一劑疫苗，當中6人帶N501Y變種病毒株，惟未知是否涉Omicron，其中61歲男和58歲女同居元朗沙井路11號金碧花園3座，12月2日離港赴英，本周一（20日）從英抵港時機場檢測呈陽性，男患者有痰及喉嚨痕癢，女患者無病徵，兩人Ct值均小於20，潛伏期居住和到訪地點早前已納強檢。

當局昨確認7宗早前確診個案帶Omicron，本港截至昨日共錄34宗涉Omicron個案，其中一名確診貨機機師居於油麻地祥興大廈，該處曾列強檢範圍，當局昨早採取執法行動，發現大廈有7人未檢測，已罰5000元及發強檢令。因應布基納法索、開曼群島和多哥確認發現Omicron病例，港府將上述地方列為A組地區，周六（25日）凌晨零時生效，僅已打針並持認可紀錄港人可登機回港，並須於酒店強檢21天。

醫管局昨宣布，除已打針員工外，明年1月4日起所有員工須每3日自費於工作時間以外做一次核酸測試。另2月中起公務員進入政府大樓和辦公處所時須出示接種疫苗證明，否則要有醫生證明不宜接種；醫管局亦預告，屆時所有轄下設施包括公立醫院及診所將實施同類安排，涵蓋所有員工，正研究細節，會適時公布。現時醫管局逾96%員工已接種疫苗。

（新冠疫情）

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