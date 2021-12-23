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針後中風索賠遭拒 始悉專家評無關 事主女兒悔聽政府呼籲 民主黨促交代評估詳情

【明報專訊】一名政府外判清潔工8月接種科興新冠疫苗6日後中風，致左邊身癱瘓，惟申請疫苗保障基金後被拒，才得知新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會認為事件與接種疫苗無關。事主女兒稱當初錯信政府，加上母親工作有打針壓力，才安排她注射，現既後悔無助亦對政府失望。協助事主的民主黨醫療政策發言人袁海文要求政府交代疫苗接種異常事件因果關係評估詳細內容。

政府8月2日宣布未打針的僱員要兩周一檢。65歲鄧女士屬康文署外判清潔工，今年初有輕微高血壓，但毋須服藥，無長期病患。她因應公司要求8月13日打第一針科興，翌日頭痛、辨別不到方向等，休息過後好轉。至8月19日，鄧女士在家中跌倒，由救護車送往仁濟醫院診治，確診中風，翌日院方將個案向衛生署呈報為疫苗接種嚴重或非預期異常事件。

康署外判清潔工 打科興6日後出事

鄧女士的女兒李小姐10月20日向袁海文團隊求助，袁協助其申請疫苗保障基金，11月11日獲回覆稱基於新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會的評估結果，認為事件與疫苗無關，拒絕其申請。團隊11月17及23日向衛生署和專家委員會查詢整個評估流程，以及根據「世衛算法流程」如何得出事件與接種疫苗無關的結論，衛生署回覆稱「交由專家委員會按世界衛生組織因果關係評估算法流程作出評估」。團隊12月2日助事主以《個人資料（私隱）條例》查閱資料要求表格，索取有關因果關係評估詳細內容。

斥當局當初稱副作用有保障 今無支援

坐在輪椅的鄧女士昨在記者會多次落淚，一度哭訴「讓我死，我吃又吃不好」。李小姐稱母親本行動自如，如今要坐輪椅，喪失工作能力，自己亦要留家照顧母親，本月花2萬多元求醫，「我媽經常怪我當初叫她打針，我都失眠」；又說當初政府指接種後有副作用亦有保障，惟其母出事後無得到政府任何支援，「我媽打針出事，政府一個電話都無，怎叫人有信心打第二針、第三針？」

袁海文促增機制透明 衛署：不會直接聯絡

袁海文認為，政府應交代「免疫接種後不良事件（AEFI）因果關係評估工作表」所有內容，否則難令市民信任疫苗及其保障機制；又指隨着政府收窄對僱員打針要求，將帶動其他機構仿效，愈來愈多打工仔將不能自主打針，促當局盡量增加評估機制透明度。

本報昨向衛生署和食物及衛生局查詢，食衛局回覆，根據世衛，疫苗接種異常事件是指接種後發生的任何醫療事件，不一定與疫苗有因果關係，鄧女士個案被評估為「與所接種疫苗無關」。衛生署發言人則稱不會就疫苗接種異常事件報告直接聯絡接種者或家屬，署方8月20日接獲仁濟醫院呈報一宗接種異常事件報告，已按機制跟進和交專家委員會按世衛因果關係評估算法流程評估；該署11月初接獲接種疫苗保障基金第三方行政管理人通知，有關個案接種人已申請保障基金，署方已將評估結果通知該第三方行政管理人。

明報記者

（新冠疫情）

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