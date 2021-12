控與女生性交案 對話談性行為過程 教師：講鹹古

控方引述雙方對話內容,2019年2月中X曾向被告馮霆麾(37歲)說「上次不止接吻」,被告回覆「Yes i was inside you」 (我在你裏面)。被告解釋是「講緊鹹古」,內容會描述性交過程,提及「進入」、「高潮」等。

稱兩人常說意淫笑話

被告又稱,他有時說些露骨的話,故意令X不好意思,以及向X調情。兩人亦無所不談,不介意說「淫嘢」。控方遂問,是否認為與學生這樣說話都沒問題,被告認同觀感上「肉酸、核突」,但這些是私密對話,形容為「沒有發生性行為的性行為」。至於被告曾向X說「Hope it won't hurt you next time(希望下次不會傷害你)」,被告重申此為兩人的虛構故事,僅描述破處過程。

事主「體有怪味」 被告指茄醬意粉

控方續稱,同年3月時X曾向被告稱冲完涼身體曾有不明液體,相信留下怪味,向被告指出怪味則是精液。被告否認,稱是他煮的食物,控方遂問「煮咩?臭豆腐?」他稱在煮番茄醬意粉,而X常挖苦他煮的食物。

辯方在覆問時問,被告會否覺得X都想說「淫嘢」,被告認為X想,又說X也會附和他,如問「下面大唔大」等,並認為X對他有性渴求。被告又稱,兩人均有共識在X 16歲前都不會發生性行為。

【案件編號:DCCC 398/21】