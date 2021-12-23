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控與女生性交案 對話談性行為過程 教師：講鹹古

【明報專訊】男教師涉前年相約15歲女生X在家觀看串流平台Netflix影片並與她多次性交，被控非法性交等7罪，昨於區域法院續審。控方就被告及X的對話內容盤問，如X曾說每次去被告家中後「某個部位的分泌物都好多」，被告稱X所指是汗，且是意淫笑話，重申兩人常說可圈可點的色情笑話；他們「會講出乎意料啲嘢，睇吓對方點答」。案件押後至下年1月24日結案陳辭，暫定2月25日裁決。

控方引述雙方對話內容，2019年2月中X曾向被告馮霆麾（37歲）說「上次不止接吻」，被告回覆「Yes i was inside you」 （我在你裏面）。被告解釋是「講緊鹹古」，內容會描述性交過程，提及「進入」、「高潮」等。

稱兩人常說意淫笑話

被告又稱，他有時說些露骨的話，故意令X不好意思，以及向X調情。兩人亦無所不談，不介意說「淫嘢」。控方遂問，是否認為與學生這樣說話都沒問題，被告認同觀感上「肉酸、核突」，但這些是私密對話，形容為「沒有發生性行為的性行為」。至於被告曾向X說「Hope it won't hurt you next time（希望下次不會傷害你）」，被告重申此為兩人的虛構故事，僅描述破處過程。

事主「體有怪味」 被告指茄醬意粉

控方續稱，同年3月時X曾向被告稱冲完涼身體曾有不明液體，相信留下怪味，向被告指出怪味則是精液。被告否認，稱是他煮的食物，控方遂問「煮咩？臭豆腐？」他稱在煮番茄醬意粉，而X常挖苦他煮的食物。

辯方在覆問時問，被告會否覺得X都想說「淫嘢」，被告認為X想，又說X也會附和他，如問「下面大唔大」等，並認為X對他有性渴求。被告又稱，兩人均有共識在X 16歲前都不會發生性行為。

【案件編號：DCCC 398/21】

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