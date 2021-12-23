煙頭燬雜物屋 獨居六旬婦偕貓狗不治

事發昨凌晨4時許，葵芳邨葵正樓23樓一單位突然起火，火光熊熊冒出大量濃煙，多名住客驚醒報警。消防員接報到場開喉，動用一喉一煙帽隊撲救，火警約40分鐘後救熄。消防員在單位內發現一名女子，經救護員檢查，證實當場死亡，另在屋內發現一隻貓及一隻狗亦明顯死亡。

火警中200多名住客疏散到樓下暫避，有住客睡夢中匆忙逃生，有小童未穿足夠衣物，救護員派發保溫氈。

姊指有情緒病糖尿 與家人疏離

火警中喪生女子姓章，62歲，接獲警方通知到場了解情况的胞姊表示，事主年少時結識一印度裔男子，誕下一女，其後轉交社署照顧。她靠綜援維生，有情緒病及糖尿病，數年前搬入獨居涉事單位。屋內存放大量雜物，死者與家人關係疏離，上一次見面已是去年農曆新年拜年時。

起火單位嚴重焚毁，由於大量雜物堆積，保安員及消防員需用多個大型垃圾桶將雜物清走，以便調查火警起因。消防、機電署人員及葵青區重案組在場調查起火原因。警方一度相信是電線短路引起火警，經重案組進一步調查，相信因煙頭燒着雜物引致火警，起火原因無可疑。

署理助理消防區長何佳明稱，消防於凌晨4時35分接報，並於4時40分到場，動用一條喉及一隊煙帽隊灌救，火警於5時15分被救熄。火場面積約6米乘4米，消防員共疏散30名居民到安全地方，另有200名居民自行疏散。消防員在單位內發現一名死者，另有一隻貓及一隻狗沒有生命迹象。因單位存放有大量雜物，對救火進度有一定影響。